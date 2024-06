學霸港姐臉凹陷 度完蜜月變「喪屍」

麥明詩今年3月和機師盛勁為結婚。(取材自Instagram)

30歲香港 女星麥明詩,擁有英國劍橋大學法學士的高學歷,又在美國紐約州 律師考試獲得及格,被封為「十優港姐」、「學霸港姐」。3月她與機師老公結婚,上月到馬爾地夫度蜜月,最近麥明詩回到工作崗位曬出近照,卻被網友笑稱眼神呆滯、雙頰凹陷,變成「返工喪屍」。

麥明詩與機師老公盛勁為3月舉行婚禮,上月赴馬爾地夫浪漫度蜜月,曬出不少短片放閃。日前她分享回到工作崗位的照片,寫下「My unimpressed face when i have guests over for dinner but have work to do(有訪客要來找我吃晚餐,但我還有工作要做時,我表情長這樣)」。不料被網友狠虧「差點認不得,怎麼變3白眼了」、「變成返工喪屍」、「怎麼變得不一樣」、「保重身體,年過30身體就不像以前」、「社畜們之日常」。

麥明詩曾與男星林作交往,分手後她仍不斷被男方攻擊暗諷。2022年麥明詩爆出新戀情,被路人直擊與前港龍機師男友盛勁為坐經濟艙出國旅行,兩人還在機艙內頭靠頭甜蜜小憩,有網友批評:「活該被人拍,這麼省錢、這麼Cheap」,麥明詩高EQ大方轉發留言說:「是的,我還要用準備要過期的Asia miles來換了」,間接承認戀情。

麥明詩2015年勇奪港姐冠軍入行,她畢業自劍橋大學法律系,曾被人詢問是否浪費高學歷,其實她早有打算,在拍戲之餘自修法律課程,一舉考取美國律師執照。麥明詩不是美國本土人士,攻讀當地法律更為辛苦,而且該考試每次僅30%考生合格,能考取實在很不容易。