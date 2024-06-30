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「偷偷藏不住」姐妹作 桑稚換她來演

娛樂新聞組／綜合報導
劉楚恬飾演「桑稚」，引起熱議。(取材自微博)
劉楚恬飾演「桑稚」，引起熱議。(取材自微博)

由白敬亭、章若楠主演的電視劇「難哄」近日宣布殺青，該劇之所以受到高度關注，是因為它是去年暴紅的「偷偷藏不住」姐妹作。據悉，「難哄」中也有出現「偷偷藏不住」的「段嘉許」和「桑稚」，不過演員不是陳哲遠和趙露思，而是劉楚恬和吳宇恆，兩人的高顏值也引起不少話題。

「難哄」改編自竹已的同名小說，講述了機緣巧合下，溫以凡（章若楠飾）跟曾經被她拒絕過的高中同學桑延（白敬亭飾）過上了合租的生活，兩人原本井水不犯河水，但因為溫以凡從桑延口中得知自己夢遊，使二人有了交集的故事。

「難哄」可說是未播先紅，主要是因為陳哲遠和趙露思扮演的「段嘉許」、「桑稚」太甜，讓觀眾少女心噴發，連趙露思都曾大呼「太甜了，覺得談戀愛不錯」。而「難哄」中的「段嘉許」、「桑稚」，變成了更年輕的吳宇恆和劉楚恬。

說起劉楚恬，很多網友對她並不陌生，她曾演過「羋月傳」中的小羋月、「知否」中的小明蘭，靈動演技加上甜美模樣被讚「年紀最小的女神」，還說「演藝圈都在等她長大」。劉楚恬果然不負眾望，如今14歲的她脫去童稚模樣，出落成超級美少女。

劉楚恬飾演「桑稚」的劇照一曝光，就引起網友暴動，紛紛大讚「妳又悶聲幹大事」、「桑稚妹妹太可愛了」、「好適合這個角色」、「吾家有女初長成的感覺」。

「段嘉許」則由選秀節目「明日之子」出身的吳宇恆客串，不少人認為吳宇恆長相討喜，帥度不輸陳哲遠，相當看好他。

劉楚恬曾在「知否」中飾演小明蘭，讓人印象深刻。(取材自微博)
劉楚恬曾在「知否」中飾演小明蘭，讓人印象深刻。(取材自微博)

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