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張譯愛上台灣墾丁看海 魏晨吃「周處」便當 樂當新造的人

記者陳建嘉／即時報導
第15屆兩岸電影展昨日在台舉行開幕式。（圖／兩岸電影展提供）
第15屆兩岸電影展昨日在台舉行開幕式。（圖／兩岸電影展提供）

第15屆兩岸電影展映29日在台舉行開幕式，兩岸電影交流委員會主委導演朱延平以及大陸演員張譯、魏晨、大鵬，以及台灣男星王大陸等影人一同出席，張譯雖身為影帝，仍保持謙虛的初衷，並說與台灣影人的交流，就可以看到自己的不足與缺陷，「我其實常思考自己欠缺的到底是什麼，這次也希望能來學習台灣電影人的長處」，並笑說先前來台灣就很喜歡墾丁以及台中的中台禪寺，看了「賽德克．巴萊」也有造訪霧社。

張譯、魏晨合作「三大隊」，張譯笑說魏晨老是叫他哥哥，魏晨則說這次電影片尾曲演員們一起合唱，大讚張譯歌喉「優秀的人，做什麼都很優秀。」他當場謙虛不敢當。張譯並提到，自己看過不少台灣影視作品，包括台劇「八尺門的辯護人」，電影「陽光普照」、「誰先愛上他的」，「台灣演員很鬆弛感、很融入」，更說同場現身的王大陸，「他在台灣的作品我就非常喜歡，他在『孤注一擲』最後的演出讓我震撼！」

至於想合作的台灣演員，張譯說以前都透過螢幕看金士傑、李立群等老師說相聲一直很仰慕，很高興這幾年有機會合作；魏晨則說很欣賞阮經天，包括他的「周處除三害」、「艋舺」都看過，今天吃到「周處」的台灣便當，「這次吃我還發社區說這是『天哥同款』」，更笑說「吃完以後我們都是新造的人。」

朱延平導演則提到先前也帶了不少台灣電影到中國，「『周處除三害』引起了旋風，我們走路都有風！很久沒有台灣電影獲得這麼大的迴響了！」導演朱延平先前透露，這兩年兩岸影人恢復交流後，無論是在台灣或大陸，影迷的反應都是十分正面且積極的，今致詞時更感性表示：「上個月我們帶台灣電影和主創去雅安，觀眾的反應很好！」更透露像是「BIG」和「還錢」在大陸的商業放映計畫也有很大進展，「這些成果在我接下李行導演的棒子、持續推動兩岸電影交流工作之後，給了很大的鼓舞和動力。」

其實，本月25日恰巧是導演李行94歲農曆冥誕（農曆5月20日），導演朱延平今在社群感性表示，「三年了，好快，李行導演今年94歲了，一直以為他能活到一百，非常想念」。他也表示，導演李行就是兩岸影展創辦人，對於和大陸交流對於台灣電影是支持和補強，今年有不少收穫，「都是好的開始。」

王大陸（左起），和中國演員張譯、大鵬、魏晨一同出席兩岸電影展於桃園舉行盛大的開幕...
王大陸（左起），和中國演員張譯、大鵬、魏晨一同出席兩岸電影展於桃園舉行盛大的開幕儀式。（圖／兩岸電影展提供）

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