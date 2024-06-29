高圓圓半夜會嘴饞 「點外送隔天才吃」 網：怎麼忍…

高圓圓睡前餓了是點餐隔天早上吃。（取材自微博）

44歲高圓圓 近期上節目分享，自己半夜很容易會嘴饞，想要吃東西時她都會點外送，但因為一個動作，讓不少網友驚呼：「我成為不了美女的原因」、「這怎麼忍得住」。

高圓圓在「喜人奇妙夜」透露自己晚上都會想吃東西，她就會開始翻看外送平台，但她會特別選擇有「預訂功能」的店家，她會提前預訂隔天的早餐，這樣隔天起床就可以享用到美味佳餚。儘管不是當消夜來吃，但她還是覺得「特別羞恥」，覺得自己怎麼這麼饞，大半夜為什麼特別會想吃的。高圓圓說，之後看到一個科普的資訊，表示夜間人體血清素分泌不夠，所以容易會不理智，「然後我一下就原諒我自己了」。

主持人馬東驚訝表示：「你這麼理智，難怪你能忍住不吃」，不少網友看了節目都說「外賣點了不吃，這怎麼忍得住」、「姐不愧是女明星了，好佩服」、「唯一不同的是我晚上直接吃了」、「看來做女神也是很不容易的一件事」、「高圓圓睡前也點外送，這樣一看我和高圓圓沒有區別」。