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上海白玉蘭獎 胡歌「繁花」稱帝 周迅「不完美受害人」摘下視后

娛樂新聞組／綜合報導
第29屆上海電視節白玉蘭獎28日在上海揭曉，胡歌斬獲最佳男主角獎。 (中新社)
第29屆上海電視節白玉蘭獎28日在上海揭曉，胡歌斬獲最佳男主角獎。 (中新社)

第29屆上海電視節白玉蘭獎頒獎典禮28日晚上舉行，「繁花」成了最大贏家，包攬最佳中國電視劇、最佳編劇（改編）、最佳男主角、最佳攝影、最佳美術5項大獎。胡歌以「繁花」二度獲得白玉蘭獎視帝；周迅最後擊敗唐嫣，以「不完美受害人」摘下視后，也是她第二次獲得白玉蘭獎視后；「漫長的季節」導演辛爽拿下最佳導演獎。 　　

第29屆上海電視節白玉蘭獎28日在上海揭曉。電視劇「繁花」包攬最佳中國電視劇、最...
第29屆上海電視節白玉蘭獎28日在上海揭曉。電視劇「繁花」包攬最佳中國電視劇、最佳編劇(改編)、最佳男主角、最佳攝影、最佳美術5項大獎，成為最大贏家。(取材自微博)

評委會評語稱，「繁花」記錄了一個時代的繁華與滄桑，也承載了一個時代的凝重記憶，在煙火氣中顯出格調，在理想與現實的衝突中透露信心。演員胡歌用個人獨特的生命體驗豐富了角色的性格內涵，充滿激情而又含蓄蘊藉，從容不迫地勾畫出人物成長的精神軌跡。 　　

大公網報導，二度獲得白玉蘭獎視帝的胡歌表示，「繁花」開拍前向全社會徵集道具，「我當時也給劇組送了一些對我來說非常重要的珍貴的物件，是我母親生前留下的衣服、絨線還有縫紉機，我想通過這樣的方式把這份再也回不去的記憶通過影像留下來。我很感謝導演讓我實現了願望，（寶總的）圍巾就是用我媽媽留下的，沒有捨得用的絨線織成的。」 

胡歌特別在現場感謝在「繁花」中飾演「爺叔」的游本昌，「沒有他，阿寶就成為不了寶總，在拍攝過程中也是游本昌老師讓我看到了什麼是真正的德藝雙馨。春風不負趕路人，相信中國電視劇的未來一定會處處繁花。」  　　　

第29屆上海電視節白玉蘭獎28日在上海揭曉，周迅獲最佳女主角獎。 (中新社)
第29屆上海電視節白玉蘭獎28日在上海揭曉，周迅獲最佳女主角獎。 (中新社)

周迅繼「紅高粱」的「九兒「之後，以「不完美受害人」再次獲得白玉蘭獎的肯定。評審指周迅準確把握了角色內心的豐富層次，人物塑造不著痕跡，其個人魅力與角色性格特徵渾然一體。周迅發表獲獎感言，「非常感謝楊陽導演堅定的選擇，讓我在這個年齡段，有了一個新的角色的嘗試」，「想要致敬全國的律師，希望你們身體健康，可以幫助更多需要幫助的人。 」

寧理、姜妍分別憑藉「繁城之下」和「南來北往」奪得最佳男、女配角。　

導演辛爽運用獨特的手法，在「漫長的季節」中真實再現了時代變遷，獲頒最佳導演獎。動畫片「中國奇譚」獲國際傳播獎；紀錄片「通向繁榮之路」、綜藝節目「中國智慧中國行」獲組委會特別獎。

第29屆白玉蘭獎主要得獎名單
第29屆白玉蘭獎主要得獎名單

繁花 周迅 胡歌

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