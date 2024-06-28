高圓圓半夜點外送 但一動作讓網友驚：我找到成不了美女的原因

44歲女星高圓圓。（取材自微博）

44歲大陸藝人高圓圓 近期上節目分享，自己半夜很容易會嘴饞，想要吃東西時她都會點外送，但因為一個動作，讓不少網友驚呼：「我成為不了美女的原因」、「這怎麼忍得住」。

高圓圓在「喜人奇妙夜」透露自己晚上都會想吃東西，她就會開始翻看外送平台，但她會特別選擇有「預訂功能」的店家，她會提前預訂隔天的早餐，這樣隔天起床就可以享用到美味佳餚。儘管不是當消夜來吃，但她還是覺得「特別羞恥」，覺得自己怎麼這麼饞，大半夜為什麼特別會想吃的。高圓圓說，之後看到一個科普的資訊，表示夜間人體血清素分泌不夠，所以容易會不理智，「然後我一下就原諒我自己了」。

主持人馬東驚訝表示：「你這麼理智，難怪你能忍住不吃」，不少網友看了節目都說「外賣點了不吃，這怎麼忍得住」、「姐不愧是女明星了，好佩服」、「唯一不同的是我晚上直接吃了」、「看來做女神也是很不容易的一件事」、「高圓圓睡前也點外送，這樣一看我和高圓圓沒有區別」。

高圓圓睡前餓了是點餐隔天早上吃。（取材自微博）

高圓圓有著亮麗外型和脫俗的氣質，在電視劇「倚天屠龍記」飾演周芷若一角，讓她成為古裝美女的代表之一。她也曾被嫌有老態，不過她認為，身為演員要配合角色需要，比維持容貌更重要，因此對於臉上隨著歲月留下的一切都很坦然面對。去年她在四川重慶出席活動，一身黑色寬管長褲搭上毛絨外套，沒想到路邊圍觀的民眾卻高喊一聲「圓圓阿姨」。讓原本擺著時尚姿勢在拍照的高圓圓假裝生氣說：「誰叫我阿姨？」對方立刻改喊：「圓圓姐姐！」讓她又忍不住笑出來。