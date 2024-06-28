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「繁花」斬獲白玉蘭5大獎 胡歌二獲視帝 周迅擊敗唐嫣拿下視后

娛樂新聞組／即時報導
第29屆上海電視節白玉蘭獎，胡歌斬獲最佳男主角獎。 (中新社)
第29屆上海電視節白玉蘭獎，胡歌斬獲最佳男主角獎。 (中新社)

第29屆上海電視節白玉蘭獎頒獎典禮28日晚上舉行，「繁花」成了最大贏家，包攬最佳中國電視劇、最佳編劇（改編）、最佳男主角、最佳攝影、最佳美術5項大獎。胡歌以「繁花」2度獲得白玉蘭獎視帝；周迅最後擊敗唐嫣，以「不完美受害人」摘下視后，也是她第2次獲得白玉蘭獎視后；「漫長的季節」導演辛爽拿下最佳導演獎。 　　

第29屆上海電視節白玉蘭獎在上海揭曉。電視劇《繁花》包攬最佳中國電視劇、最佳編劇...
第29屆上海電視節白玉蘭獎在上海揭曉。電視劇《繁花》包攬最佳中國電視劇、最佳編劇（改編）、最佳男主角、最佳攝影、最佳美術5項大獎，成為最大贏家。(取材自微博)

評委會評語稱，「繁花」記錄了一個時代的繁華與滄桑，也承載了一個時代的凝重記憶，在煙火氣中顯出格調，在理想與現實的衝突中透露信心。演員胡歌用個人獨特的生命體驗豐富了角色的性格內涵，充滿激情而又含蓄蘊藉，從容不迫地勾畫出人物成長的精神軌跡。 　　

二度獲得白玉蘭獎視帝的胡歌表示，「繁花」對他意義非凡，讓他成長很多，「這個劇組就像一個電影學院，每一個人都在這個過程中有了長足的進步」。     　　　

6月28日晚，第29屆上海電視節白玉蘭獎在上海揭曉。演員周迅憑藉出演電視劇「不完...
6月28日晚，第29屆上海電視節白玉蘭獎在上海揭曉。演員周迅憑藉出演電視劇「不完美受害人」獲得最佳女主角獎。 (中新社)

周迅繼「紅高粱」的「九兒「之後，以「不完美受害人」再次獲得白玉蘭獎的肯定。評審指周迅準確把握了角色內心的豐富層次，人物塑造不著痕跡，其個人魅力與角色性格特徵渾然一體。 

寧理、姜妍分別憑藉「繁城之下」和「南來北往」奪得最佳男、女配角。　

導演辛爽運用獨特的手法，在「漫長的季節」中真實再現了時代變遷，獲頒最佳導演獎。動畫片「中國奇譚」獲國際傳播獎；紀錄片「通向繁榮之路」、綜藝節目「中國智慧中國行」獲組委會特別獎。 　　

第29屆白玉蘭獎主要得獎名單

最佳中國電視劇： 「繁花」

最佳導演：辛爽「漫長的季節」

最佳編劇(原創)：高璇、任寶茹（不完美受害人）

最佳編劇(改編)： 秦雯（繁花）

最佳男主角：胡歌（繁花）

最佳女主角：周迅（不完美受害者）

最佳男配角：寧理（繁城之下）

最佳女配角：姜妍（南來北往）

最佳攝影：「繁花」

最佳美術：「繁花」

繁花 周迅 胡歌

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