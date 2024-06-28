梁朝偉62歲慶生 朝聖NewJeans演唱會

梁朝偉和閔熙珍(右)一起看NewJeans演唱會。（取材自Instagram）

6月27日是影帝梁朝偉 的62歲生日，劉嘉玲在社交平台上分享了兩人牽手漫步的浪漫片段，並獻上祝福「生日快樂！願每一歲行走在自己的熱愛裡」。而南韓女團NewJeans 的金牌製作人﻿閔熙珍 在社群上曬照片，則曝光了梁朝偉生日前一天的行程。

從劉嘉玲分享的畫面中可見，夫妻倆在橋上恩愛牽手合影，梁朝偉雖年過六旬，但身型挺拔俊朗。最後，劉嘉玲還放了梁朝偉懷抱一棵大樹的照片，只見他背著雙肩包，遠看像個大學生。

此外，梁朝偉生日當天，南韓女團NewJeans的金牌製作人﻿閔熙珍，一早曬出前一日與梁朝偉在NewJeans東京演唱會上同框的合照，讓影帝也朝聖NewJeans的行蹤曝了光。

從閔熙珍Instagram發出的照片可見，她和梁朝偉在包廂合照，清楚可見NewJeans的舞台，同在包廂的人還有日本藝術家村上隆、日本歌手澤山璃奈等，合照曝光，也讓不少粉絲喊：「眾神降臨。」