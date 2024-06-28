我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

梁朝偉62歲慶生 朝聖NewJeans演唱會

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉和閔熙珍(右)一起看NewJeans演唱會。（取材自Instagram）
梁朝偉和閔熙珍(右)一起看NewJeans演唱會。（取材自Instagram）

6月27日是影帝梁朝偉的62歲生日，劉嘉玲在社交平台上分享了兩人牽手漫步的浪漫片段，並獻上祝福「生日快樂！願每一歲行走在自己的熱愛裡」。而南韓女團NewJeans的金牌製作人﻿閔熙珍在社群上曬照片，則曝光了梁朝偉生日前一天的行程。

從劉嘉玲分享的畫面中可見，夫妻倆在橋上恩愛牽手合影，梁朝偉雖年過六旬，但身型挺拔俊朗。最後，劉嘉玲還放了梁朝偉懷抱一棵大樹的照片，只見他背著雙肩包，遠看像個大學生。

此外，梁朝偉生日當天，南韓女團NewJeans的金牌製作人﻿閔熙珍，一早曬出前一日與梁朝偉在NewJeans東京演唱會上同框的合照，讓影帝也朝聖NewJeans的行蹤曝了光。

從閔熙珍Instagram發出的照片可見，她和梁朝偉在包廂合照，清楚可見NewJeans的舞台，同在包廂的人還有日本藝術家村上隆、日本歌手澤山璃奈等，合照曝光，也讓不少粉絲喊：「眾神降臨。」

先前梁朝偉拍攝南韓女團NewJeans新歌MV，驚豔全球粉絲，僅一個眼神都讓人感受到影帝電眼魅力，當時他接受訪問時透露因為3個條件就點頭答應了，包含「我人在哪裡就在哪裡拍」、「不可以限制他造型，他自己想」，以及「他只有2小時」可以拍攝，也有記者問道「有沒有變成NewJeans的粉絲？」，梁朝偉搔搔頭笑說：「她們好像是我的粉絲」，可愛的回應讓現場媒體笑出來。

劉嘉玲（右）分享和梁朝偉的甜蜜合影。（取材自微博）
劉嘉玲（右）分享和梁朝偉的甜蜜合影。（取材自微博）

梁朝偉 NewJeans 閔熙珍

上一則

奧斯卡女星暴瘦演「入侵日」 導演讚氣場強大

下一則

萬茜老公被爆出軌 「他拍」照片全刪了

延伸閱讀

梁朝偉歡慶62歲生日 朝聖NewJeans演唱會照片曝光

梁朝偉歡慶62歲生日 朝聖NewJeans演唱會照片曝光
梁朝偉歐洲拍片 劉嘉玲放閃相隨

梁朝偉歐洲拍片 劉嘉玲放閃相隨
劉嘉玲、梁朝偉甜蜜遊歐洲 為新片充電挑戰這角色

劉嘉玲、梁朝偉甜蜜遊歐洲 為新片充電挑戰這角色
梁朝偉「又在吃冰淇淋」 路人合照大讚「特別慈祥」

梁朝偉「又在吃冰淇淋」 路人合照大讚「特別慈祥」

熱門新聞

楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31
陳妍希曾表示陳曉結婚後就變了。(摘自微博)

陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」

2024-06-20 20:03
凱爾斯在演唱會上抱起泰勒絲。(讀者張雅媛／提供)

現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫

2024-06-23 23:01
王雨馨出席了上海國際電影節。(取材自微博)

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

2024-06-24 07:00
楊冪主演的「狐妖小紅娘」收視不如預期。(取材自微博)

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

2024-06-20 07:00
「墨雨雲間」番外篇相當甜蜜。(取材自微博)

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

2024-06-23 22:35

超人氣

更多 >
「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友