梁朝偉62歲慶生 朝聖NewJeans演唱會
6月27日是影帝梁朝偉的62歲生日，劉嘉玲在社交平台上分享了兩人牽手漫步的浪漫片段，並獻上祝福「生日快樂！願每一歲行走在自己的熱愛裡」。而南韓女團NewJeans的金牌製作人閔熙珍在社群上曬照片，則曝光了梁朝偉生日前一天的行程。
從劉嘉玲分享的畫面中可見，夫妻倆在橋上恩愛牽手合影，梁朝偉雖年過六旬，但身型挺拔俊朗。最後，劉嘉玲還放了梁朝偉懷抱一棵大樹的照片，只見他背著雙肩包，遠看像個大學生。
此外，梁朝偉生日當天，南韓女團NewJeans的金牌製作人閔熙珍，一早曬出前一日與梁朝偉在NewJeans東京演唱會上同框的合照，讓影帝也朝聖NewJeans的行蹤曝了光。
從閔熙珍Instagram發出的照片可見，她和梁朝偉在包廂合照，清楚可見NewJeans的舞台，同在包廂的人還有日本藝術家村上隆、日本歌手澤山璃奈等，合照曝光，也讓不少粉絲喊：「眾神降臨。」
先前梁朝偉拍攝南韓女團NewJeans新歌MV，驚豔全球粉絲，僅一個眼神都讓人感受到影帝電眼魅力，當時他接受訪問時透露因為3個條件就點頭答應了，包含「我人在哪裡就在哪裡拍」、「不可以限制他造型，他自己想」，以及「他只有2小時」可以拍攝，也有記者問道「有沒有變成NewJeans的粉絲？」，梁朝偉搔搔頭笑說：「她們好像是我的粉絲」，可愛的回應讓現場媒體笑出來。
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