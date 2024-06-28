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墨雨長公主暗踩「玫瑰」 李夢遭網轟低情商

娛樂新聞組／綜合報導
李夢在「墨雨雲間」中飾演個性瘋癲的婉寧長公主。(取材自微博)
李夢在「墨雨雲間」中飾演個性瘋癲的婉寧長公主。(取材自微博)

吳謹言、王星越主演的古裝劇「墨雨雲間」自開播後熱度居高不下，其中，李夢飾演的婉寧長公主個性瘋癲、手段殘暴，引起不少討論。但她近日評論了一則關於「玫瑰的故事」帖子，引發「低情商」質疑，還因此衝上熱搜。

「墨雨雲間」日前熱播，隔壁平台則播放劉亦菲主演的「玫瑰的故事」。有網友發帖誇讚「墨雨雲間」好看，而「玫瑰的故事」已經棄劇，就算是劉亦菲主演也堅持不下去。李夢看了PO文直接評論，「你是真的喜歡了」。

李夢的評論被質疑在拉低「玫瑰的故事」，不少網友紛紛吐槽李夢的情商太低，要她「學藝先學德，做戲先做人」、「捧一踩一真沒品」，還有人心疼劉亦菲遭受無妄之災，「看來還是玫瑰的故事太火太爆了」、「完全不一樣的劇，沒必要強行放一起比較」。

其實，李夢會遭到網友撻伐還有一個原因，就是她曾和劉亦菲合作過電影「致青春原來你還在這裡」，劉亦菲飾演女主角蘇韻錦，李夢飾演女主角閨密。網友吐槽李夢戲裡戲外「兩副面孔」，難怪火不起來。

據悉，31歲的李夢出道14年，18歲就拍了「白鹿原」，20歲又出演賈樟柯導演的「天注定」 ，可是這兩部作品遭到換角、禁播的命運。而她也曾被爆在片場囂張地對工作人員大吼大叫，連高情商的張頌文都曾在節目上抱怨李夢耍大牌。

李夢這次在「墨雨雲間」中憑藉長公主一角意外走紅，她雖然是反派角色，但因為悲慘遭遇和出色的演技，反而吸粉不少。沒想到在此時卻爆出「低情商」PO文，還被起底多年前黑料。

劉亦菲(左)和李夢曾合作過「致青春原來你還在這裡」。(取材自微博)
劉亦菲(左)和李夢曾合作過「致青春原來你還在這裡」。(取材自微博)

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