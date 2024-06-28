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唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

娛樂新聞組／即時報導
唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)
唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)

劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，開播後話題不斷，成為爆款熱劇。另一部同樣改編自亦舒小說的都市劇「獨身女人」，日前正式官宣男女主角為趙又廷與唐嫣。消息一出令不少網友雀躍，紛紛看好這部劇成為下一部爆款大作。

唐嫣今年年初才憑藉「繁花」中的汪小姐，攀升演藝新高度，這次挑戰都市情感劇，可說格外令人期待。而男主角趙又廷也是一時之選，其實，這是他倆的第二度合作，2015年時，兩人曾合作3D奇幻冒險電影「九層妖塔」。

引人關注的是，「獨身女人」的原著也是亦舒。眾所周知，劉亦菲近日剛播畢的暴紅劇「玫瑰的故事」也是改編自亦舒小說，她完美詮釋「黃亦玫」一角，獲得觀眾肯定。

有網友指出，女主成長故事近來很受歡迎，加上「獨身女人」導演張曉波曾執導佳作「三十而已」、「問心」等，可說是品質保證，因此看好唐嫣能夠追隨劉亦菲腳步，讓這部劇成為下一部爆款劇。

據悉，「獨身女人」以女主「林展翹」的職場、愛情以及婚姻為切入點，講述「林展翹」原本非常享受單身獨居的生活，但在男主角出現後，逐漸開始對愛情、婚姻、人生進行更深層的思考，最終度過種種困難，擁抱新人生的精采故事。

趙又廷將和唐嫣攜手合作新劇。(取材自微博)
趙又廷將和唐嫣攜手合作新劇。(取材自微博)

劉亦菲 趙又廷 繁花

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