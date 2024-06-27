「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

宋軼在劇中患有「變身症」。(取材自微博)

大陸人氣男星羅雲熙、宋軼主演的古裝輕喜劇「顏心記」近日開播，「臉盲症」男主配上「百變怪」女主的人物設定，讓該劇熱度攀升，而劇中主演的片酬也在網上瘋傳，羅雲熙傳這次的片酬高達2300萬(人民幣，下同)，比宋軼高出600萬，身價居全劇之冠。

羅雲熙去年演出「長月燼明」，收穫一票粉絲，晉升古裝男神，他在「顏心記」中飾演原為郡王的江心白，因父親遭陷害而被流放，被追殺時頭部撞到馬車患上「臉盲症」。他長大後為查明父親一案，成為總捕頭，遇見患有「變身症」的江湖遊醫顏南星（宋軼飾），二人從不打不相識到相知相伴產生感情。

隨著電視劇熱播，「顏心記」主要演員的片酬也在網路流傳。據傳，男主角羅雲熙是所有人中片酬最高的，達2300萬，咖位不及羅雲熙的女主角宋軼，片酬落在1700萬，而男配角丞磊則拿到760萬，身價僅為羅雲熙的三分之一。不過，該片酬並未獲得劇方認證。

雖然丞磊片酬遠不及羅雲熙，但在戲中表現卻極為搶眼，每次出場都抓住觀眾目光。