曾被曝「床照」… 王星越正牌女友其實是周也？ 于正說話了

周也(右)和王星越曾合作過「為有暗香來」。(取材自微博)

22歲大陸男星王星越在于正製作古裝劇「墨雨雲間」中飾演「肅國公」而暴紅，他也因此被狗仔盯上，掀出與女星向涵之的戀愛傳聞，不過惹得于正重砲攻擊橫店狗仔。近日，有八卦媒體報料王星越女友另有其人，網友紛紛猜測是周也，對此，于正再發文闢謠。

于正表示兩人只是好朋友，「孩子們起步不易，好不容易有點成績，不要用謠言毀掉他們。要是有實錘你們上實錘，捕風捉影的事兒就算了」，于正還透露，本來已在籌劃兩人二搭演出，如今一鬧不知道還能不能搭得成。

其實，周也、王星越早在2022年拍攝「為有暗香來」就爆出疑似假戲真做，還曾傳出一張兩人素顏躺在床上，一起對著鏡頭做鬼臉的照片，不過，事後女演員丁博出面闢謠，曬出自己也在床上的照片。

據悉，現年22歲的王星越就讀中央戲劇學院，年紀輕輕的他已拍過不下10部電視劇，還曾因為屢屢在劇中「愛上人妻」，被封為「奪妻專業戶」。25歲的周也則有著「小章子怡」封號，近年憑藉「很想很想你」、「別對我動心」、「護心」等劇吸粉不少。