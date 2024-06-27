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劉偉恒「出租家人」 曾志偉、恬妞變身臨演

記者黃保慧／綜合報導
恬妞(左)與曾志偉重量級卡司加持「出租家人」。（圖／台北電影節提供）
恬妞(左)與曾志偉重量級卡司加持「出租家人」。（圖／台北電影節提供）

台北電影節神祕場「出租家人」放映，電影由香港金獎演員曾志偉、恬妞組成臨時家庭譜出感人故事，獲得觀眾不少迴響。香港導演劉偉恒日前出席媒體茶敘，分享初次跟曾志偉碰面聊角色時，曾志偉閉眼15分鐘沒反應，他笑說：「我懷疑志偉哥睡著了，或在想怎麼推掉這部片。」沒想到曾志偉突然張開眼睛說：「好啊，新導演要幫忙。」因此促成這次合作，連恬妞也是透過曾志偉一通電話敲定，讓劉偉恒非常感動。

「出租家人」藉由一間專門提供「家人出租」服務的公司，重新思考人際關係與「家」的意義。曾志偉飾演一名熱愛演戲的臨時演員，搭擋恬妞上演逗趣又感人的「真假夫妻」戲碼。

劉偉恒透露，兩位大前輩在片場相當親切，愛吃火鍋的曾志偉常招呼劇組成員一起吃火鍋，導演的監看小螢幕桌下，永遠會放一個電磁爐備用，恬妞戲中扮演貼心幽默的「包租婆」，戲外也如大家的媽媽一般，十分關心劇組成員，導演表示：「我們常邊拍邊吃鍋，就好像真的家人一樣。」

談及創作源起，導演表示近年香港電影很少看到一群人熱鬧吃飯的戲，跟周邊朋友討論後，認為是香港的家庭氛圍漸漸改變與以往不同，所以想拍一部講述家庭關係的電影。劇本前期蒐集資料時，意外發現日本真的有提供「出租家人」的公司，覺得十分特別，也真的遇到一些單親家庭長大的孩子，會想感受父愛或母愛，或是年長獨居者想體會兒孫滿堂的氣氛，便以此行業作為故事主題。

劉偉恒也特別感謝本次台北電影節邀請，希望大家看完電影，能想起生命中重要的人，珍惜每段關係，努力修補遺憾。他並說到自己很喜歡台灣的文藝愛情片，對王淨、許光漢印象特別深刻，幾乎看過他們每一部作品，期待有朝一日能跟兩位合作。

香港 許光漢 日本

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