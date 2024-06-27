劉亦菲美不過她？網傳「玫瑰的故事」原型是章小蕙

劉亦菲演活了亦舒筆下的黃亦玫。(取材自微博)

由劉亦菲 主演的電視劇「玫瑰的故事」自開播後掀起一股追劇熱潮，關於主角黃亦玫的四段感情，網友熱議不斷。近日，網上傳出改編自亦舒小說的「玫瑰的故事」，其實是有主角原型的，據傳正是資深港星鍾鎮濤前妻、香港 早期名媛章小蕙，但也有書粉否認此說法。

亦舒筆下的「黃亦玫」出身書香世家，畢業於中央美術學院的她，個性大方灑脫，做事膽大心細，學生時期身邊總圍繞著追求者，備受寵愛。而她在劇中與四位男主角各有精采戀情，從結婚生女到離婚再到戀愛，經歷人生不同階段，故事起承轉合，牽動不少觀眾的心。

劉亦菲演活了黃亦玫，帶動網友熱烈討論亦舒筆下的「黃亦玫」是否有角色原型。據悉，亦舒曾經在受訪時承認，「玫瑰的故事」主角黃亦玫的原型是章小蕙；亦舒還曾公開稱讚章小蕙，說「她是我在香港最欣賞的女子，有著絕佳的品味」。

眾所周知，章小蕙出身名門，家境優渥，從小就是一身名牌。她26歲時嫁給香港藝人鍾鎮濤，當時的豪奢婚禮轟動兩岸三地，金童玉女 的組合也傳為佳話。沒想到，婚姻只維持10年，離婚後章小蕙更被貼上「敗金女」罵名。

近年，章小蕙將事業重心放在大陸，開設社群平台分享美妝與穿搭祕訣，成為帶貨女王，曾一場直播創下5000萬人民幣（約688萬美元）驚人銷售額。

網友分析，章小蕙年輕時就是個萬人迷，與劉亦菲飾演的黃亦玫十分雷同，而章小蕙波折的感情生活，造就了她的獨立、堅韌性格，這一點也像極了「玫瑰的故事」主人翁。

不過，有書粉駁斥章小蕙是「黃亦玫」原型說法，稱「玫瑰的故事」出版時，章小蕙年僅18歲，還在加拿大念書。