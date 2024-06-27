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王星越二搭吳謹言 于正曝新劇本「假面夫妻相愛相殺」

娛樂新聞組／綜合報導
吳謹言(左)和王星越傳出有望二搭，粉絲樂壞了。（取材自微博）
吳謹言(左)和王星越傳出有望二搭，粉絲樂壞了。（取材自微博）

由吳謹言主演的復仇古裝劇「墨雨雲間」，雖然已經大結局，但相關話題仍不斷，尤其是吳謹言、王星越這對CP，雖然有著11歲年齡差，但兩人異常合拍，讓不少觀眾敲碗製作人于正快讓兩人「二搭」，而于正近日在微博透露好消息，還稱兩人將上演假面夫妻相愛相殺。

「墨雨雲間」中，吳謹言飾演的薛芳菲被丈夫沈玉容殺害未遂後，以相國千金姜梨的身分重回京城，展開一段漫長艱辛的復仇路，而過程中，王星越飾演的「肅國公」蕭蘅原本只把她當做棋子，最後自己入戲，兩人攜手面對一切困難。

吳謹言、王星越的絕佳默契，為這部劇增加許多看點，紛紛嗑起「菲常蕭張」CP，尤其日前播出兩人婚後「番外篇」後，更是甜掉不少觀眾的大牙。近日，王星越在受訪時被問到，「如果和吳謹言二搭想演什麼？」王星越表示想演現代版「墨雨雲間」，更是讓粉絲沸騰了。

對此，于正回應，「我趕緊找找劇本，你們的需要就是我的動力」，而于正日前在微博發布好消息，透露吳謹言與王星越有望二搭新劇，兩人將上演假面夫妻相愛相殺，不少網友看了紛紛叫好。

據悉，于正在微博分享吳謹言「傳家」劇照以及王星越「暗影偵探」劇照，透露兩人有望二搭，他並提及目前大概劇情方向如下，「女主角在亂世中隨著丈夫、女兒與婆婆逃難到租界避難，但丈夫卻攀附上貴女拋妻棄家，婆婆為了替女主角討公道橫死街頭，女兒病死女主角懷中，就在女主角陷入絕望時，她被人帶去豪宅假扮富商的姨太太，失蹤的姨太太與女主角長相一樣，但氣質迥異，對方囂張跋扈，富商兒子當年被姨太太誣陷調戲自己送至外國，對方即將返家，富商兒子與女主角在複雜局勢中產生不少交集，這時女主角的丈夫忽然現身，她這才發現對方離去懷有苦衷」。

對此，不少網友表示期待，「好想看兩人的民國劇」、「于正總算幹一件正事了」、「推薦王星越演前夫，相愛相殺，光想就覺得過癮」，不過也有網友認為，「于正民國劇審美不敢恭維，希望可以二搭古裝劇」、「民國劇很容易拍歪，拜託二搭古裝劇」。

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