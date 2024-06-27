「惡毒後母」陳喬恩演技太炸裂 反而沒被宣傳？

陳喬恩在「墨雨雲間」飾演惡毒繼母。（取材自微博）

吳謹言回歸主演古裝復仇劇「墨雨雲間」熱播，自開播以來就霸榜收視排行前幾名，雷厲風行的手段，獲封「掌管復仇爽文的神」。吳謹言是女主角，但劇中扮演惡毒後母的陳喬恩也是該劇一大亮點，有網友就發現劇組似乎未將她列為宣傳重點，更點出其中一大關鍵原因。

陳喬恩難得演出反派，在「墨雨雲間」中雖非主角，卻依然投入，演技相當到位，她日前在微博 發文透露在拍攝一場戲後整個虛脫癱倒，甚至哭到收工後，眼睛痛到不用卸妝，像要「裂掉」一樣，大呼：「好痛好過癮好自虐好爽」。網友則發現陳喬恩將反派演得活靈活現，觀眾看了氣得牙癢癢，但精采演出卻沒有被劇組多加宣傳，對此，有網友就分析原因，認為應是怕陳喬恩輾壓吳謹言演技，而被誤認為是女主角。

不過，也有部分網友持不同意見，覺得吳謹言、陳喬恩之間並無「搶鋒頭」、「輾壓」的態勢，留言指陳喬恩：「不至於啊，她的戲分也沒到主角的地步，感覺她挺聰明的，什麼年齡做什麼事兒」，也有人指出陳喬恩在劇情中下段就會下線，且畢竟「惡人有惡報」是戲劇不變法則，陳喬恩在後段會不斷地被打臉，「沒有誰豔壓誰的，沒發現嗎？」