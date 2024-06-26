章子怡直言「新片女性力量太少」 疑「醬園弄」戲份被剪

章子怡「醬園弄」戲中飾演殺夫案的女主角。(取材自微信)

香港 導演陳可辛籌備七年之久的電影「醬園弄」，早前亮相坎城影展 首映，大受好評。近日就有傳女主角章子怡疑不滿戲份被剪，引來不少關注。

章子怡近幾年雖然拍了「我和我的父輩」和「攀登者」，但都不是女主角。「醬園弄」是章子怡離婚後，頗具指標意義的一部電影。但近日卻曝光她曾接受陸媒訪問的一段內容，在訴說這個角色時，她的答案被外界解讀為疑話中有話，疑不滿電影戲份被剪。

香港01報導，在這段內容中，章子怡直言，現在的女性角色，有力量的太少了，所以希望有一個更有力量更極端的角色。被問到「醬園弄」詹周氏這個角色還不夠嗎？她就直言在演繹的時候覺得是夠的，因而被猜測成片出來之後戲份被剪。對於章子怡的質疑，有傳男主角雷佳音戲份反而比較多，猜想疑在暗指對方。

「醬園弄」講述民國年間震驚社會的一起殺夫案，這起案件更還被列入「民國四大奇案」，成為街頭巷尾人們討論的熱門話題。章子怡在片中飾演詹周氏，也就是殺夫的女主角。

章子怡曾在一場活動中哽咽發言，感謝陳可辛讓她主演這部電影。她表示，陳可辛導演是她的恩人，是陳可辛的信任和支持讓她重新站了起來，她十分感謝陳可辛給了她重生的機會，讓她再次在銀幕上綻放光芒。