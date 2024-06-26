范冰冰巴黎秀漢服 輸半裸凱蒂佩芮 遭批「過氣又有老態」

范冰冰穿漢服出席活動。（取材自微博）

巴黎奧運 即將到來，大陸女星范冰冰 、樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、網紅艾瑪‧張伯倫(Emma Chamberlain)日前現身巴黎，出席品牌活動成為焦點。范冰冰一身漢服，將傳統美學與文化巧妙融合被讚爆，直誇她是世界第一美，但她生圖流出遭批「過氣又有老態」。

活動當天，42歲的范冰冰身穿漢服，將頭髮盤起身穿繡有鳳凰孔雀，華麗古典圖騰的漢服現身，搭配翡翠項鍊、耳環等飾品，展現傳統美學的魅力。造型曝光後掀起討論，「簡直就是行走的人物畫感謝我冰演繹中國風走出國門」、「弘揚漢服，真棒」、「姐您是全球最美的牡丹花，感谢姐對國際輸出了中華文化」。不過，有網友曝光現場生圖，狠批范冰冰眼紋、皺紋全顯，「有點像紙紮人」、「看起來又臃腫又拖拉」。

凱蒂佩芮近乎半裸震撼眼球。（取材自Instagram)

凱蒂佩芮則身穿黑色幾何裸膚禮服，上身近乎半裸，只有黑色布料僅僅遮掩重要部位，在場觀場驚呼；網紅出身的艾瑪‧張伯倫則以棗紅色皮革超性感貼身裙亮相，同樣成為全場焦點。