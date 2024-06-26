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楊冪新劇仆街 劉詩詩主演姐妹作傳受牽連被退貨

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪「狐妖小紅娘月紅篇」負評如潮。(取材自微博)
楊冪「狐妖小紅娘月紅篇」負評如潮。(取材自微博)

陸劇「狐妖小紅娘月紅篇」萬眾矚目開播，口碑卻慘澹收場。陸劇圈瘋傳，「月紅篇」讓楊冪閨密劉詩詩主演姐妹作「竹業篇」遭中國愛奇藝退貨，因而緊急補拍，讓擔綱劉詩詩壓力極大。

「狐妖小紅娘月紅篇」開播後，雖收視熱度不錯，但劇情更動太多，加上楊冪、龔俊兩位主角演得差強人意也沒有CP感，慘澹收官，成為楊冪今年繼「哈爾濱一九四四」、「沒有一頓火鍋解決不了的事」的第三部仆街作品，人氣堪憂。

近日陸劇圈又瘋傳，因為「狐妖」慘澹口碑，讓播出平台愛奇藝對後續的姐妹作「竹業篇」、「王權篇」失去信心。盛傳「竹業篇」還慘遭退貨，讓扛劇的劉詩詩承受極大壓力。不過「竹業篇」的預告與劇照，女主角劉詩詩不僅美出新高度，連打戲都流暢到淋漓盡致，許多對「月紅篇」失望的觀眾，還是看好「竹業篇」會有更出色的表現。

楊冪15年前因拍攝「仙劍奇俠傳三」，與近來分別以「一念關山」、「繁花」翻紅的劉詩詩、唐嫣成為好友。劉詩詩最近迎接37歲生日，「流量女王」楊冪與她交情深厚，在個人社群平台為劉詩詩慶生，寫下親密字句：「親愛的小劉，生日快樂，無憂無慮，一切美好都給你！阿麼阿麼阿麼」。

劉詩詩主演的續篇「竹業篇」瘋傳遭中國愛奇藝退貨。(取材自微博)
劉詩詩主演的續篇「竹業篇」瘋傳遭中國愛奇藝退貨。(取材自微博)

劉詩詩 楊冪 繁花

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