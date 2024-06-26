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王星越喝得爛醉癱軟梁永棋、吳謹言身上 于正反開罵狗仔

娛樂新聞組／綜合報導
王星越（左）癱軟在梁永棋身上。(取材自微博)
王星越（左）癱軟在梁永棋身上。(取材自微博)

大陸22歲男星王星越因演出電視劇「墨雨雲間」暴紅，感情世界自然也受到關注。近日他被狗仔拍到和22歲女星向涵之進出同一棟大樓，之後他喝得爛醉，靠到男星梁永棋和女星吳謹言身上的影片也在網路上瘋傳，他的老闆于正親上火線，開罵狗仔。

微博狗仔「吃瓜少女張小寒」曝光影片，王星越日前用完晚餐和助理一起乘車到某社區，接著搭電梯上樓，沒多久向涵之與助理也現身同一個停車場、搭同一部電梯。隔天晚上，兩人也是先後抵達該處。

王星越人紅是非多。(取材自微博)
王星越人紅是非多。(取材自微博)

由於王星越正在橫店拍攝古裝新劇「定風波」，女主角就是向涵之，因此多數網友認為兩人在同劇組，進出同一棟大樓很正常，「橫店90%演員都住同一個小區（住宅區），如果是同一個劇組的，甚至住對門都有可能」、「橫店拍戲住一個區不正常嗎」。

女星向涵之和王星越一起拍攝「定風波」。(取材自微博)
女星向涵之和王星越一起拍攝「定風波」。(取材自微博)

而王星越日前在錄完節目「你好星期六」後，去聚餐卻喝得爛醉，被拍到整個人靠在同劇演員梁永棋及吳謹言身上，後來還整個人靠到對方後腦勺上面。畫面曝光後，遭到批評，覺得太誇張，應該少喝一點酒。

王星越、向涵之前後進出同一棟大樓。(取材自微博)
王星越、向涵之前後進出同一棟大樓。(取材自微博)

對兩段影片，「墨雨雲間」製作人于正則發文大罵狗仔：「橫店的狗仔你們壞不壞？明明知道橫店的演員基本都住在南江一號，同一個劇組很多人都租同一棟樓，方便司機接送和交流工作，之前已經有同劇組的演員為了避嫌，不再來往，很影響拍戲現場的氛圍，這次又來？不害別人就掙不到錢是嗎？真的不罵你們都覺得對不起我這張嘴。 」

對王星越醉酒，于正指王星越壓力大、累，平時又不喝酒，所以沒有什麼酒量。

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