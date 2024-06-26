53歲吳奇隆身材腫一圈、雙下巴跑出來 意外撞臉成龍

吳奇隆出席活動，意外撞臉成龍。(取材自微博)

53歲台灣男星吳奇隆 早期自偶像團體「小虎隊」出道，帥氣外型深受粉絲喜愛，2015年與小17歲大陸當紅女星劉詩詩 結婚後，人氣再度翻漲。不過，吳奇隆久未露面，近日有網友PO出他出席活動的照片，卻驚見他身材腫一圈，戴著眼鏡的模樣，意外撞臉成龍。

照片中的吳奇隆看似出席一場活動，只見他戴眼鏡，身黑T恤、黑褲，造型輕便樸素。不過一段時間未露面，他身材似乎發福不少、臉部也有些浮腫，連雙下巴都跑出來。照片一出，令不少網友驚呼，「哥怎麼變這樣」、「確定是吳奇隆嗎」、「我還以為是成龍」、「變了好多啊」。

事實上，吳奇隆自從與劉詩詩結婚後，不只一次被指發福。如今又被曬出發腫照，還是有不少網友為他平反，指出這些照片其實是舊照，並非現在的狀態。日前也有網友曬出他到澳門 錄節目的照片，體態維持相當不錯，甚至皮膚也不見皺紋，看不出已53歲。