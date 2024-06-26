我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

53歲吳奇隆身材腫一圈、雙下巴跑出來 意外撞臉成龍

記者陳慧貞／綜合報導
吳奇隆出席活動，意外撞臉成龍。(取材自微博)
吳奇隆出席活動，意外撞臉成龍。(取材自微博)

53歲台灣男星吳奇隆早期自偶像團體「小虎隊」出道，帥氣外型深受粉絲喜愛，2015年與小17歲大陸當紅女星劉詩詩結婚後，人氣再度翻漲。不過，吳奇隆久未露面，近日有網友PO出他出席活動的照片，卻驚見他身材腫一圈，戴著眼鏡的模樣，意外撞臉成龍。

照片中的吳奇隆看似出席一場活動，只見他戴眼鏡，身黑T恤、黑褲，造型輕便樸素。不過一段時間未露面，他身材似乎發福不少、臉部也有些浮腫，連雙下巴都跑出來。照片一出，令不少網友驚呼，「哥怎麼變這樣」、「確定是吳奇隆嗎」、「我還以為是成龍」、「變了好多啊」。

事實上，吳奇隆自從與劉詩詩結婚後，不只一次被指發福。如今又被曬出發腫照，還是有不少網友為他平反，指出這些照片其實是舊照，並非現在的狀態。日前也有網友曬出他到澳門錄節目的照片，體態維持相當不錯，甚至皮膚也不見皺紋，看不出已53歲。

其實，吳奇隆不只身材讓人關注，就連他和劉詩詩也時常傳出婚變的謠言。中國媒體之前指出，吳奇隆與劉詩詩的婚姻「2022年就已破裂到不可調和的地步，正在協調分割財產，打算在2024年宣布離婚消息」；今年初由劉詩詩主演的「一念關山」從上映前就一波數折，因老公吳奇隆沒發文替老婆宣傳新作品，傳出兩人疑似婚變消息，不過夫妻兩人選擇用行動來破除謠言。

吳奇隆出席活動，身材似乎腫一圈。(取材自微博)
吳奇隆出席活動，身材似乎腫一圈。(取材自微博)

吳奇隆 劉詩詩 澳門

上一則

「大熊餐廳3」來了 傑瑞米超級焦慮

下一則

「康熙來了」重出江湖？小S：希望停在最美一刻

延伸閱讀

楊冪今年三度仆街 傳閨密劉詩詩新作受牽連被退貨

楊冪今年三度仆街 傳閨密劉詩詩新作受牽連被退貨
吳奇隆暴肥「腫一圈」 53歲真面目網驚「像成龍」

吳奇隆暴肥「腫一圈」 53歲真面目網驚「像成龍」
成龍補習班 SHSAT長程包辦班 暑期班7/8開課 一周五天上課加模考

成龍補習班 SHSAT長程包辦班 暑期班7/8開課 一周五天上課加模考
媽比女兒美？ 劉亦菲65歲母親生圖曝光

媽比女兒美？ 劉亦菲65歲母親生圖曝光

熱門新聞

楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31
最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
陳妍希曾表示陳曉結婚後就變了。(摘自微博)

陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」

2024-06-20 20:03
陳曉受訪面無表情，陳妍希一旁甜笑看老公。圖／摘自微博

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

2024-06-19 09:49

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？