我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成與中交易籌碼？前國安官員揭川普若當選對台策略

讓軍事承包商進烏克蘭工作？外媒曝拜登政府考慮事實上解禁

王祖賢加拿大街頭遛狗 「小男友」謠言解開？

娛樂新聞組╱即時報導
王祖賢隱居後，在溫哥華愜意過生活。（取材自臉書）
王祖賢隱居後，在溫哥華愜意過生活。（取材自臉書）

近日有網友在溫哥華拍下「野生王祖賢」，並分享於「小紅書」，只見王祖賢獨自一個人牽著狗狗散步，網友表示，「每次都看見姊姊一個人帶著狗子，感覺怪孤單的」，似乎也破解她有小男友的傳聞。

網友偶遇今年57歲的王祖賢，見她一頭招牌黑色長髮自然放下，穿著白上衣、黑色短裙與一雙纖細長腿，相當俏麗，而右手牽了一隻狗，生活顯得十分愜意。不過，有網友認為王祖賢的身影看起來很孤單，就像是沒有伴侶一樣，「希望多一些人照顧她、陪伴她」、「感覺怪孤單的」。

近日網友在加拿大拍下野生王祖賢。（取材自小紅書）
近日網友在加拿大拍下野生王祖賢。（取材自小紅書）

但也有網友持不同意見，「多好啊，狗子無條件提供情緒價值」、「沒有婚姻的束縛、孩子的操心，還有錢定居國外，神仙都羡慕的生活啊」、「她至今都一個人，就說明她很享受一個人，用不著別人自作多情覺得她孤單」。

事實上，「永遠的小倩」王祖賢在1987年主演電影「倩女幽魂」紅遍亞洲，2004年演出電影「美麗上海」後引退定居溫哥華求學，與圈內人幾乎斷絕聯繫，也很少返回台灣老家，她的母親也是每隔一段時間才飛過去探望她，90年代已在當地置業的她，在語言學校修讀英文，近年主攻法文。 

王祖賢與齊秦當年合作電影「芳草碧連天」相戀，兩人愛情長跑16年，2009年齊秦傳喜訊，傳王祖賢在加拿大削髮為尼。2013港媒傳言王祖賢到香港整形，想嫁小她20歲的小男友。

香港 小紅書 加拿大

上一則

「玫瑰的故事」被誇美 劉亦菲：我不是一個愛美的女演員

延伸閱讀

謝霆鋒花1年肉體改造 大秀冰塊肌強忍1件事

謝霆鋒花1年肉體改造 大秀冰塊肌強忍1件事
加拿大跟進美歐 將加徵中國製電動車關稅

加拿大跟進美歐 將加徵中國製電動車關稅
中電動車又要被加稅 加拿大將跟進美歐

中電動車又要被加稅 加拿大將跟進美歐
美洲盃／梅西沒準頭 阿根廷照樣擊敗加拿大 衛冕開紅盤

美洲盃／梅西沒準頭 阿根廷照樣擊敗加拿大 衛冕開紅盤

熱門新聞

楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31
最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
陳妍希曾表示陳曉結婚後就變了。(摘自微博)

陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」

2024-06-20 20:03
陳曉受訪面無表情，陳妍希一旁甜笑看老公。圖／摘自微博

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

2024-06-19 09:49

超人氣

更多 >
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
就地假釋利多 華人偷渡客嫁娶美國公民 免回原籍國面談

就地假釋利多 華人偷渡客嫁娶美國公民 免回原籍國面談