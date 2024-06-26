王祖賢加拿大街頭遛狗 「小男友」謠言解開？

王祖賢隱居後，在溫哥華愜意過生活。（取材自臉書）

近日有網友在溫哥華拍下「野生王祖賢」，並分享於「小紅書 」，只見王祖賢獨自一個人牽著狗狗散步，網友表示，「每次都看見姊姊一個人帶著狗子，感覺怪孤單的」，似乎也破解她有小男友的傳聞。

網友偶遇今年57歲的王祖賢，見她一頭招牌黑色長髮自然放下，穿著白上衣、黑色短裙與一雙纖細長腿，相當俏麗，而右手牽了一隻狗，生活顯得十分愜意。不過，有網友認為王祖賢的身影看起來很孤單，就像是沒有伴侶一樣，「希望多一些人照顧她、陪伴她」、「感覺怪孤單的」。

近日網友在加拿大拍下野生王祖賢。（取材自小紅書）

但也有網友持不同意見，「多好啊，狗子無條件提供情緒價值」、「沒有婚姻的束縛、孩子的操心，還有錢定居國外，神仙都羡慕的生活啊」、「她至今都一個人，就說明她很享受一個人，用不著別人自作多情覺得她孤單」。

事實上，「永遠的小倩」王祖賢在1987年主演電影「倩女幽魂」紅遍亞洲，2004年演出電影「美麗上海」後引退定居溫哥華求學，與圈內人幾乎斷絕聯繫，也很少返回台灣老家，她的母親也是每隔一段時間才飛過去探望她，90年代已在當地置業的她，在語言學校修讀英文，近年主攻法文。

王祖賢與齊秦當年合作電影「芳草碧連天」相戀，兩人愛情長跑16年，2009年齊秦傳喜訊，傳王祖賢在加拿大 削髮為尼。2013港媒傳言王祖賢到香港 整形，想嫁小她20歲的小男友。