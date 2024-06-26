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「玫瑰的故事」被誇美 劉亦菲：我不是一個愛美的女演員

娛樂新聞組╱即時報導
劉亦菲說自己其實不是一個愛美的女演員。微博
劉亦菲說自己其實不是一個愛美的女演員。微博

根據亦舒同名小說改編，由劉亦菲、佟大為、林更新、霍建華、彭冠英主演的電視劇「玫瑰的故事」熱度正高，觀眾盛讚「劉亦菲太美了！」劉亦菲本人則回應稱，「我其實不是一個愛美的女演員。」

新快報報導，在「玫瑰的故事」中，劉亦菲飾演女主角黃亦玫。從職場小白到創業合夥人，從青澀初戀到進入婚姻，從天真少女到單親母親。在劉亦菲看來，黃亦玫是個有意思的角色，自信、理性，卻也衝動，容易「感情至上」，「黃亦玫是一個能讓我為之激動的角色，我會想演有意思的人，玫瑰有一些說不清道不明的東西，這就是她的神奇之處。」

隨著「玫瑰的故事」熱播，劉亦菲的穿搭頻上熱搜。劉亦菲指自己其實不是一個愛美的女演員，但是妝造是真的能夠幫助人物。會發現主角前後的變化。

報導指出，劇中黃亦玫和四部男性劇中有著情感糾葛，其中有歡笑，也有痛苦。在劉亦菲看來，這四段感情各有特色，也各有魅力。 「跟莊國棟就是熱烈，跟方協文是柴米油鹽，和傅家明是靈魂伴侶，與何西就是年下。她在每一段感情裡面看到自己。」

報導指，對於戲中最美好的一段感情，劉亦菲認為，黃亦玫跟的方協文(林更新飾演)一開始也是有很多美好的。方協文原是溫和可靠的學長，但婚後完全變了一個人，試圖把玫瑰困在家中，並逼著她生二胎，窒息的愛讓兩人最終離婚收場。這段感情也讓黃亦玫有些迷失了自我，由明媚張揚活成了憋屈的樣子。但黃亦玫最難得的，是即便暫時迷失了自我，也能迅速將自己拉回來，讓「玫瑰」重新綻放。 

劉亦菲

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