范冰冰穿漢服出席活動 輸給半裸的樂壇天后

范冰冰穿漢服出席「Vogue World」活動。（取材自微博）

巴黎奧運 即將到來，Vogue World今年將運動結合法國各個年代的時尚史結合，樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、網紅艾瑪‧張伯倫(Emma Chamberlain)及大陸女星范冰冰 成為焦點，而范冰冰一身漢服，但生圖流出遭批「過氣又有老態」。

凱蒂佩芮近乎半裸震撼眼球。（取材自Instagram)

Vogue World 2024在巴黎市中心文當廣場（Place Vendome）舉行，美國樂壇天后凱蒂佩芮無預警現身。她身穿黑色幾何裸膚禮服，上身近乎半裸，只有黑色布料僅僅遮掩重要部位，在場觀場驚呼；網紅出身的艾瑪‧張伯倫則以棗紅色皮革超性感貼身裙亮相，同樣成為全場焦點。

艾瑪‧張伯倫身穿棗紅色皮革超性感貼身裙。（取材自Instagram)

42歲大陸女星范冰冰，身穿漢服，她將頭髮盤起身穿繡有鳳凰孔雀，華麗古典圖騰的漢服現身，搭配翡翠項鍊、耳環等飾品，展現傳統美學的魅力。造型曝光後掀起討論，「簡直就是行走的人物畫感謝我冰演繹中國風走出國門」、「弘揚漢服，真棒」、「姐您是全球最美的牡丹花，感谢姐對國際輸出了中華文化」，不過有網友曝光現場生圖，狠批范冰冰眼紋、皺紋全顯，「有點像紙紮人」、「看起來又臃腫又拖拉」。

范冰冰過去有「國際范」稱號，曾穿過龍袍裝、紅仙鶴裝、青花瓷、花仙子等服裝踏上紅毯，歷年造型都讓人眼睛為之一亮。