黃曉明領獎「手抖」 網疑心虛「以約換獎」？

黃曉明領獎時被發現手抖到不行。(取材自微博)

第26屆上海國際電影節日前落幕，黃曉明 憑藉「陽光俱樂部」中的不俗表現奪得金爵獎最佳男演員。但他在上台領獎時，激動得控制不住手抖，相關影片在網上引起熱議，並登上熱搜。

從畫面中可見，黃曉明握著獎杯和獎狀，但手卻止不住的抖動，連主持人看了都趕緊幫他打圓場，誇獎他作為電影人，對獎項永遠心懷敬畏。手抖情況也引起網友猜測，「手怎麼抖得跟搖獎似的」、「是身體出狀況了嗎」、「怕不是低血糖吧」。

但也有網友將他的手抖和「心虛」聯在一起，留言「運作來的獎，手能不抖嗎？」

此話從何而來？有網友表示，就在黃曉明拿到上海國際影展金爵獎影帝前不久，他加入了上影劇團。

據悉，上影劇團是為上海電影提供專業服務的單位，但黃曉明畢業於北京電影學院，所以當他加入上影劇團的消息傳開後，很多人的第一反應都是他變成了「上影人」，也因此，他拿獎遭到了質疑，還有人懷疑，黃曉明是不是「以約換獎」。

不過，也有網友表示，黃曉明獲獎和加入上影劇團的時間線有所重疊，只是巧合，大家不必做過多的聯想，畢竟曾得過金雞影帝、百花影帝的黃曉明，演技也是有目共睹。