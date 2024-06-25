戲說從頭／羅雲熙罕見搞笑 網讚有喜劇天分

「顏心記」由羅雲熙（圖）、宋軼領銜主演。(取材自微博)

羅雲熙、宋軼領銜主演古裝甜喜劇「顏心記」近日開播，這是羅雲熙首次出演輕喜題材劇，爆笑反轉劇情讓觀眾一秒入坑。據悉，本次「顏心記」也是羅雲熙與導演于中中的三搭合作。

「顏心記」由羅雲熙、宋軼（圖）領銜主演。(取材自微博)

北青網娛樂報導，「顏心記」講述了患有臉盲症的越江郡王江心白(羅雲熙飾演)，在身赴河蠻探查「癸草案」時，結識每月「變身」的女遊醫顏南星(宋軼飾演)，兩人從互不對眼到一起驚險破局，經歷三結兩離後鎖定真心，攜手掃除癸草的故事。集結臉盲變身、懸疑探案、先婚後愛情等元素，新奇型故事設定勾起觀眾滿滿好奇。

近年來，羅雲熙憑藉自己的努力不斷在角色和演技上尋求突破，2023年一部國風玄幻史詩劇「長月燼明」重塑仙俠標桿，同年底熱播的「治癒系戀人」同時收割廣泛觀眾、不斷拓寬戲路與演員成長空間。

「顏心記」不同於以往神仙化的古裝角色形象，屬純粹落地古裝，外界也尤為期待羅雲熙如何詮釋好「山上的神」及「下山的人」。「顏心記」作為自己的首部古裝輕喜劇，不難看出羅雲熙也在「顏心記」的角色呈現上下足了苦功。

預告片中，羅雲熙其用張弛有度的演技為傲嬌多變的江心白注入靈魂，本人自帶天然呆萌感及一身古人風姿，一本正經搞笑，反差感極強。甚至不少觀眾直呼：原來羅雲熙是有喜劇天分的。

由於臉盲特質使得江心白更以心識人，羅雲熙透過巧妙的細節處理，展現出以心識人的鐵面總捕形象。一面接地氣引爆笑、一面婚內狂撩、一面心懷家國，令人難以捉摸。