我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

酷熱 導致紐新鐵路「一周三斷」嚴重延誤

熱浪有望緩解 紐約部分公立學校周日將充當納涼中心

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

娛樂新聞組／即時報導
王雨馨出席了上海國際電影節。(取材自微博)
王雨馨出席了上海國際電影節。(取材自微博)

大陸男星黃景瑜因主演BL網劇「上癮」暴紅，2018年傳出與雜誌社主編王雨馨祕婚，卻因黃景瑜家暴、劈腿而離婚收場。近日，王雨馨高調宣布進軍演藝圈，沒想到第一次演戲就入圍亞洲新人單元最佳女演員，她還出席了上海國際電影節，引起不少網友議論。

「黃景瑜前妻」王雨馨，在電影「棲身塔」中扮演一位音樂教師，在一場大火後，成了眾人眼中的美麗寡婦，但她直覺丈夫未死，於是獨自一人踏上尋找丈夫死亡之謎的道路，最後雖然沒找到，但她的心靈已經安放下來。該片導演張羅平是攝影出身，強烈的畫面衝擊力彰顯創作者呼之欲出的表達欲。

引人關注的是，王雨馨雖然是新人演員，但第一次挑大梁就獲提名影后，有網友說，「演技不輸前夫呢」、「兩人同圈，哪天會不會正面遇上了？」也有人說，「這個角色和現實當中的王雨馨有很多雷同處，不知道是巧合還是別有用意？」

「棲身塔」在上海國際影展中拿下四項提名，王雨馨陪同導演和其她主創高調亮相。

據悉，黃景瑜前幾年被爆和王雨馨祕密結婚又離婚，甚至一度傳出家暴疑雲，面對一連串負面消息，黃景瑜直到去年6月才和女方同步發出聲明，「親人也是朋友，祝未來一切都好」，被視為是首度坦承兩人的關係，一度引發外界熱議。

黃景瑜曾陷入家暴疑雲。(取材自微博)
黃景瑜曾陷入家暴疑雲。(取材自微博)

家暴 入圍

上一則

陳妍希被爆婚變 5天後首亮相「手指成焦點」

下一則

黃曉明領獎「手抖」上熱搜 網質疑：加入上影劇團「以約換獎」？

延伸閱讀

和陳曉鬧離婚是炒作？ 陳妍希新劇「恰巧」開機

和陳曉鬧離婚是炒作？ 陳妍希新劇「恰巧」開機
和馬伊琍離婚10年 文章現身同鄉會 網驚憔悴變老

和馬伊琍離婚10年 文章現身同鄉會 網驚憔悴變老
周日動動腦／亞洲哪一個國家明文禁止離婚？

周日動動腦／亞洲哪一個國家明文禁止離婚？
義大利影后當導演 「我們還有明天」叫好又叫座

義大利影后當導演 「我們還有明天」叫好又叫座

熱門新聞

最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
李明依出席「戒菸就贏」比賽頒獎典禮。記者沈昱嘉／攝影

李明依揭狄鶯管教孫安佐內幕 當年被她嗆「不懂教孩子」

2024-06-16 13:07

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護
4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「專業奪妻戶」 網笑：老王進化史

4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「專業奪妻戶」 網笑：老王進化史
4星座盛夏迎好運 雙子將開啟美好戀情、他們感情有轉機

4星座盛夏迎好運 雙子將開啟美好戀情、他們感情有轉機