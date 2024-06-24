歡瑞資源太少？任嘉倫結束經紀約 粉絲拍手叫好

任嘉倫官宣離開原經紀公司，衝上熱搜。（取材自微博）

任嘉倫宣布與歡瑞世紀合約到期後不續約，發文稱，「珍惜過往，記得美好。保持熱愛，奔赴未來」，隨後歡瑞世紀藝人經紀有限公司官微轉發該文，送上祝福：「見證了你一路走來的成長和收穫，祝任嘉倫未來前程似錦，萬事順遂。」任嘉倫官宣離開歡瑞世紀還衝上熱搜第一。

任嘉倫在2014年被選為古裝斷案劇「通天狄仁傑」男主角，這是他首部電視劇作品，於2017年播出。 2017年1月29日，主演古代傳奇劇「大唐榮耀」首播，他飾演的李俶榮獲得第4屆「文榮獎」最佳男主角獎；此後也曾主演「天乩之白蛇傳說」、「秋蟬」、「錦衣之下」、「不說再見」、「暮白首」、「藍焰突擊」、「周生如故」、 「與君初相識」、「恰似故人歸」等影視作品。

據悉，任嘉倫在娛樂圈近幾年聲勢漸弱，讓粉絲感到意外，雖然也有不少作品播出，但私毫沒有延續先前熱度。有網友分析，除了任嘉倫演技進入瓶頸、娛樂圈新人輩出，也和經紀公司接洽資源不力有關。

因此，他不與歡瑞續約，粉絲紛紛拍手叫好。其實，粉絲們對任嘉倫的造型團隊也有強烈不滿，他們認為造型師沒有給任嘉倫設計過出圈的造型，導致他被打上了「土」、「不時尚」的標籤。

還有粉絲認為，歡瑞沒有合理規畫任嘉倫的發展路徑，兩部有人氣的劇「大唐榮耀」和「錦衣之下」都不是歡瑞主動給的，而是任嘉倫憑藉自己的實力爭取來的； 「錦衣之下」大紅之後，歡瑞並沒有給予足夠的重視與支持。