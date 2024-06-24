王剛撇賣房移民美國 澄清「我不是現代版和珅」

王剛否認自己在北京有四合院豪宅。(取材自微博)

在「宰相劉羅鍋」等多部連續劇中飾演和珅、被稱為「和珅專業戶」的王剛，近日再傳賣掉北京的四合院準備移民 美國的消息，有媒體聯繫到王剛本人，他再度澄清，「純屬誤會，請觀眾朋友不要再謠傳了。我不是現代版和珅。」

王剛飾演貪官和珅，可說是深入人心，現實生活中的王剛則相當低調，喜歡收藏文物古玩一事，也是因為擔任綜藝節目「天下收藏」主持人，才逐漸廣為人知。

王剛曾在節目中曝光位於北京的四合院豪宅，從畫面中可見，四合院占地面積非常大，內部裝修奢華，還陳列著許多骨董、字畫，讓不少網友看了嘖嘖稱奇。

對此，王剛再次否認，並稱這是一條很舊熱點新聞。他說，「真的沒有這樣的事。這個傳說，其實已經好長時間了。我也曾在接受採訪時認真回覆過，但如今仍不時還冒出來，還成為新聞熱點，著實不應該，這是假的。」

他還強調 ，「我扮演『師父』，而『弟子』則為于曉光、大張偉、劉宇寧、董思成等，為了弘揚傳承優秀傳統文化，節目組特意在北京東城區租了一個四合院，作為我臨時的『家』，一共在這裡拍攝了兩天半時間。 」

對於被網友傳是「現代版和珅」，他也極力否認。