我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

光看不喝也消暑 6款冰涼雞尾酒祕方自己動手調

熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

王剛撇賣房移民美國 澄清「我不是現代版和珅」

娛樂新聞組／綜合報導
王剛否認自己在北京有四合院豪宅。(取材自微博)
王剛否認自己在北京有四合院豪宅。(取材自微博)

在「宰相劉羅鍋」等多部連續劇中飾演和珅、被稱為「和珅專業戶」的王剛，近日再傳賣掉北京的四合院準備移民美國的消息，有媒體聯繫到王剛本人，他再度澄清，「純屬誤會，請觀眾朋友不要再謠傳了。我不是現代版和珅。」

王剛飾演貪官和珅，可說是深入人心，現實生活中的王剛則相當低調，喜歡收藏文物古玩一事，也是因為擔任綜藝節目「天下收藏」主持人，才逐漸廣為人知。

王剛曾在節目中曝光位於北京的四合院豪宅，從畫面中可見，四合院占地面積非常大，內部裝修奢華，還陳列著許多骨董、字畫，讓不少網友看了嘖嘖稱奇。

對此，王剛再次否認，並稱這是一條很舊熱點新聞。他說，「真的沒有這樣的事。這個傳說，其實已經好長時間了。我也曾在接受採訪時認真回覆過，但如今仍不時還冒出來，還成為新聞熱點，著實不應該，這是假的。」

他還強調 ，「我扮演『師父』，而『弟子』則為于曉光、大張偉、劉宇寧、董思成等，為了弘揚傳承優秀傳統文化，節目組特意在北京東城區租了一個四合院，作為我臨時的『家』，一共在這裡拍攝了兩天半時間。 」

對於被網友傳是「現代版和珅」，他也極力否認。

移民

上一則

喬瑟夫想當「台灣超級警探」 ：一定很棒

下一則

歡瑞資源太少？任嘉倫結束經紀約 粉絲拍手叫好

延伸閱讀

北京官媒呼籲歐盟 取消針對中國電動汽車加徵臨時關稅

北京官媒呼籲歐盟 取消針對中國電動汽車加徵臨時關稅
賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…

賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…
原以為9年來限韓令鬆綁 南韓樂團7月北京演出突遭取消

原以為9年來限韓令鬆綁 南韓樂團7月北京演出突遭取消
「末代廚娘」差評多 老戲骨助陣也救不了

「末代廚娘」差評多 老戲骨助陣也救不了

熱門新聞

最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
李明依出席「戒菸就贏」比賽頒獎典禮。記者沈昱嘉／攝影

李明依揭狄鶯管教孫安佐內幕 當年被她嗆「不懂教孩子」

2024-06-16 13:07

超人氣

更多 >
紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…

賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…
員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO