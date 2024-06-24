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「墨雨雲間」結局配角慘死挨轟 甜蜜番外彌補遺憾

娛樂新聞組／綜合報導
「墨雨雲間」番外篇相當甜蜜。(取材自微博)
「墨雨雲間」番外篇相當甜蜜。(取材自微博)

吳謹言、王星越主演的古裝劇「墨雨雲間」迎來大結局，讓觀眾不能接受的是，繼之前丫鬟桐兒「領便當」後，肅國公身旁愛將文紀、陸璣也慘死戰場，有網友不滿表示，「有必要讓他們都死嗎？」而于正收到王星越的一條訊息後，決定拍攝番外篇，甜蜜情節這才讓觀眾消了一些氣。

「墨雨雲間」自開播來就熱度很高，大結局中，反派沈玉容跳樓亡、長公主死了、麗妃被殺了，可說是壞人全軍覆沒。但「肅國公」身邊的兩名隨從文紀、陸璣卻遭長槍貫胸，萬箭穿心慘死，讓不少觀眾無法接受，「國公府男團就不能整整齊齊嗎」、「就不能給男女主身邊留個人」、「全劇的搞笑擔綱就這樣沒了」、「原著中兩人都好好的」。

由於劇中文紀、陸璣還有「最美丫鬟」桐兒都死了，王星越擔心觀眾無法接受，於是發訊息給于正，希望能由他念一段旁白來解釋結局，于正想了，不如拍成番外篇，並承諾，自此以後他所有的劇全部都會是明確的快樂結局，「大家生活已經很累了，也不讓大家猜了」。

加碼播出5分多鐘番外篇中，肅國公和薛芳菲已經結婚8年，並生了一個女兒，但兩人感情依舊甜蜜，其中有一幕是薛芳菲在畫珍珠妝時，肅國公撒嬌要對方親他才能貼珍珠，薛芳菲親了一下後，肅國公竟變本加厲表示親不夠，要更多下才能貼滿，有趣互動甜翻不少人。

劇中甚至出現引人遐想的對話和疑似催情用的依蘭香，讓不少網友露出「姨母笑」。

有網友說，「超甜番外療癒了我」，但也有人依舊不滿，表示「拍了個番外篇，就像打個巴掌給個甜棗，搞得憋屈死了」。

肅國公愛將文紀、陸璣慘死戰場讓不少網友氣炸了。(取材自微博)
肅國公愛將文紀、陸璣慘死戰場讓不少網友氣炸了。(取材自微博)

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