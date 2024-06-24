4度奪人妻 王星越自嘲：這次終於苦盡甘來

王星越被讚已將深情中帶著憂鬱的眼神掌握得出神入化。(取材自微博)

「復仇女王」吳謹言主演的新劇「墨雨雲間」，開播以來話題不斷，收視一路攀升，男主角王星越扮演的「肅國公」霸氣又聰明，一路協助女主完成復仇。但人氣正旺的王星越，卻被網友發現這是第4次在劇中「奪人妻」，因此封他為「奪妻專業戶」，相關話題引起網友熱議。

年僅22歲的王星越出道已五年，演過不下10部電視劇，但有網友盤點他演過的角色，竟發現有四部都是愛上人妻。網友稱，他在「周生如故」看上人妻崔時宜卻搶不贏，最後害對方殉情而亡；「為有暗香來」癡情守候大哥妻子華淺，最大夢想就是喝一口對方為他做的生日湯餅；「寧安如夢」愛上人妻卻不敢搶，結果被別人捷足先登了。

而在最新作品「墨雨雲間」中，王星越愛上的吳謹言雖然也是人妻，但她在一開始就被丈夫狠心殺害，幸運存活下來後，靠著「肅國公」的幫忙才一步步討回公道，而王星越最後終於抱得美人歸。

網友戲稱王星越「闖入了小眾賽道」，成為「奪人妻專業戶」、「娛樂圈曹操」，還笑他，「搶人妻搶出經驗了嗎」、「一路都在搶人家老婆」、「王星越非人妻不搶」、「隔壁老王進化史」、「王是他的姓，愛上人妻是他的命」、「新賽道雖然窄，但他一個人走也寬敞」。

相關評論笑翻不少人，連王星越本人都在受訪時表示，「終於苦盡甘來」。