「墨雨雲間」渣男撞臉男神？ 網嘲：低配版朱一龍

梁永棋一出場，就被指撞臉朱一龍。(取材自微博)

「復仇女王」吳謹言新劇「墨雨雲間」自開播後話題不斷，收視一路攀升，連帶捧紅劇中一票演員。其中，在第一集就對妻子「薛芳菲」狠下毒手的沈玉容，是由新面孔演員梁永棋扮演。據悉，梁永棋是于正從600多人中挑出來的，但他的長相引起熱議，有人指他撞臉朱一龍，于正則說他像梁朝偉 ，引起吐槽聲浪。

沈玉容在劇中是個殺妻負心漢，為了自己前程不惜設局，在一個雷雨交加的夜晚，親手將吳謹言飾演的薛芳菲打暈活埋，但薛芳菲命大沒死，之後藉著相國千金「姜梨」的身分一步步走向復仇之路。

渣男沈玉容所作所為讓不少女性觀眾看了義憤填膺，也對這個角色的扮演者產生很大興趣。據了解，梁永棋今年29歲，出演過不少話劇，包括「暗戀桃花源」、「雷雨」、「青蛇」等，也曾客串「媽媽！ 」、「芳華」、「黑色燈塔」、「小女子不才」、「五福臨門」等影視作品。

沈玉容在第一集初露臉時，讓不少人眼睛一亮，有網友指出，他的眼睛神似朱一龍，鼻子、嘴巴則像極年輕時候的梁朝偉。

但也有網友說，梁永棋的顏值比不上這兩位男神，直指他是「醜版梁朝偉」、「低配版朱一龍」，甚至給他取了一個「朱二龍」綽號。