我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

和陳曉鬧離婚是炒作？ 陳妍希新劇「恰巧」開機

娛樂新聞組／綜合報導
陳妍希(右)和小鮮肉主演的新劇日前開機。(取材自微博)
陳妍希(右)和小鮮肉主演的新劇日前開機。(取材自微博)

結婚八年的陳曉和陳妍希，近日被狗仔爆料婚姻亮紅燈，還說陳曉提出願「淨身出戶」離婚，相關話題接連占據各大平台熱搜榜，但兩位當事人均未回應此事。羊城晚報報導，有網友發現，陳妍希近日有一齣戲在播、一個綜藝待播，還有個新劇開拍，種種巧合讓不少人認為這是一場有預謀的炒作。

由陳妍希、周柯宇主演的新劇「狙擊蝴蝶」日前開機，劇中，41歲陳妍希飾演失婚女，合作小19歲的鮮肉周柯宇上演姐弟戀。而在婚變事件爆發後、神隱多日的陳妍希也更新微博，曬出多張劇照，還利用劇中男主角的名字「李霧」大玩諧音梗「換個視角收李霧」，為新戲宣傳。

「狙擊蝴蝶」的開機進一步證實了網友對於「炒作離婚」的猜測。據報導，不少網友認為，陳妍希、陳曉離婚話題在熱搜榜霸榜兩日，或許就是為了新劇開機這一刻，「動機耐人尋味」、「新劇人設也是離婚女人，你們說巧不巧」。

還有網友開酸，「如果真是炒作，不管是誰發起的，行為都很惡劣」、「生活中演技可太好了」、「難怪狗仔爆料指說陳妍希好話，一股勁的指責陳曉」。

陳曉和陳妍希自從被爆婚變後，很多媒體都想和兩人的工作室聯繫核實，但至今都沒有給出合理答案，也就是說，沒有承認離婚，也沒有承認沒離婚。如此反應更讓網友質疑婚變傳聞的真實性。

據悉，陳妍希除了新劇「狙擊蝴蝶」開機，她主演的鄧麗君故事「但願人長久」正在熱播中，另外，她還參加了新綜藝「十天之後回到現實」。

微博

上一則

劉亦菲「玫瑰的故事」吻戲太多 觀眾罵到棄劇

下一則

北海道開球 林志玲型超可愛被讚「奇蹟49歲」

延伸閱讀

離婚是炒作？ 陳妍希新劇「恰巧」開機 和22歲鮮肉大談姐弟戀

離婚是炒作？ 陳妍希新劇「恰巧」開機 和22歲鮮肉大談姐弟戀
陳曉婚後就變了？ 陳妍希怨差很多 連主持人都心酸

陳曉婚後就變了？ 陳妍希怨差很多 連主持人都心酸
陳妍希爆婚變後首現身 驚現「臉部浮腫像哭過」

陳妍希爆婚變後首現身 驚現「臉部浮腫像哭過」
陳曉瘋被傳婚變 網友揪3疑點：他忘不掉趙麗穎

陳曉瘋被傳婚變 網友揪3疑點：他忘不掉趙麗穎

熱門新聞

最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生