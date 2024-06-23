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和馬伊琍離婚10年 文章現身同鄉會 網驚憔悴變老

娛樂新聞組／綜合報導
出軌離婚後，文章被目擊變得滄桑許多。（取材自微博）
出軌離婚後，文章被目擊變得滄桑許多。（取材自微博）

日前有網友曬出大陸明星張嘉益、王志文、劉奕君等一起參加在蘇州舉辦的陝西同鄉會，畫面出現馬伊琍的前夫文章，影片中的他看起來要比實際年齡大，精神狀態沒有那麼好，臉容憔悴，有一些滄桑。

畫面中，張嘉益與劉奕君在聊天，文章站在旁邊看著，他穿著黑色西裝，腳上踩著運動鞋，人瘦了很多。主辦單位為他安排座位，他小心翼翼、不敢直接就坐下。網友說，文章給人一種感覺有些卑微，不太敢於表現自己，顯得格外黯淡。

文章以「裸婚時代」、「失戀33天」、「雪豹」精采演技，贏得不少觀眾的喜愛，出演的作品一部接一部，而且是收視口碑不錯。但10年前，文章被踢爆在老婆馬伊琍懷第二胎期間，出軌戀上大他兩歲的姚笛，文章苦心營造的「好男人」形象瞬間被擊得粉碎。馬伊琍雖在微博留言「且行且珍惜」，暗示原諒文章，但兩人終究離婚收場。

文章人設崩盤了，演藝事業一落千丈，資源斷崖式下滑，近幾年只能出演話劇或網路電影，但反響平平，即使十分努力投入工作中，但他的演藝事業仍然不見起色。反觀，離婚後的馬伊琍的演藝事業非常順利，不僅角色被觀眾記住了，而且出演的劇集也是十分火爆。

文章與馬伊琍離婚收場。（取材自百度）
文章與馬伊琍離婚收場。（取材自百度）

馬伊琍 微博

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