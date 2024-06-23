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佟大為被封「護妹狂魔」… 拍完「玫瑰」仍喊劉亦菲「妹妹」

娛樂新聞組／即時報導
佟大為(左)在劇中飾演劉亦菲的哥哥，被觀眾封為「護妹狂魔」。(取材自微博)
佟大為(左)在劇中飾演劉亦菲的哥哥，被觀眾封為「護妹狂魔」。(取材自微博)

根據亦舒同名小說改編，由劉亦菲、佟大為、林更新、霍建華、彭冠英主演的電視劇「玫瑰的故事」正在熱播。佟大為在劇中飾演幽默隨和的哥哥黃振華，因為格外呵護妹妹，被觀眾封為「護妹狂魔」。他和妹妹好友蘇更生（萬茜飾）是一對個性互補的歡喜冤家，兩人跌跌撞撞也不乏甜蜜的感情線也是該劇的一大看點。

佟大為表示，起初也不知道要怎麼演「護妹狂魔」，是太太提醒他可以參考日常對待女兒態度，一下子就找到了感覺。

劇中黃振華的父母是清華大學教授，有個全家都寵著的聰慧美麗的妹妹，他在自己的行業裡也是一名小有成就的建築師。在佟大為看來，黃振華因為從小在一個幸福有愛的家庭長大，養成的三觀都非常正，性格真誠，也很有自信。因此，佟大為非常欣賞黃振華的真誠、擔當與包容。

「玫瑰的故事」裡，身為哥哥的黃振華無條件呵護妹妹，妹妹黃亦玫也特別信任哥哥，兩人私下交流感情上的困惑，互相出主意。黃振華平時為人隨和好說話，可一涉及妹妹的事情，就很容易「炸毛」，被觀眾戲稱為「護妹狂魔」。有些沒有台詞的對手戲，兩人透過眼神和表情就能完成表演。拍完戲之後，兩人到現在還是以「哥哥」、「妹妹」相稱。

佟大為很珍惜現在40多歲的年紀還能演談戀愛的戲，歸根究底是因為自己還相信這樣的故事。之前有同行跟他聊過，說隨著年齡的增長，心裡已經不相信這樣的戲了，也就沒辦法再演了。 「這種戲就屬於，演員一旦自己不相信了，就沒辦法進行深入的二度創作。好在現在我還相信，所以還能演。」

佟大為感慨地說。演員一定要保護好內心各種類型情感的小火苗，一旦隨著年紀的增長，這個小火苗沒了，就意味著有一類的戲和自己告別了。

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