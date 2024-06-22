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福原愛跳舞被笑 「還是打球較好」

娛樂新聞組／綜合報導
福原愛直播時突然跳舞。（圖／翻攝自小紅書）
福原愛直播時突然跳舞。（圖／翻攝自小紅書）

日本桌球名將福原愛轉型直播賣貨，並將事業重心放在大陸，主要透過大陸社群平台分享生活、工作紀錄，還隨音樂跳舞，搞笑舞姿被虧「還是打球比較好」。

噓！星聞報導，福原愛日前透過小紅書公開工作花絮，她為了直播帶貨連換多套衣服，一拍就拍了10小時，姿勢擺著擺著，福原愛突然跳起一段搞笑舞蹈，被笑是「群魔亂舞」，工作人員則笑說：「你是打桌球裡，舞跳得最好那一個」。

福原愛日前曬出自己工作vlog，分享直播前的準備過程，刷牙時身上衣服標籤沒撕，被發現上面顯示「150」尺寸標籤，「買童裝」讓不少粉絲很驚訝。之後開始工作，滿滿的衣服和鞋子都要試穿、拍照，一次要換超過30套衣服，

雖然福原愛的形象因為離婚受到重創，但不少粉絲依舊十分支持，紛紛留言表示：「好可愛啊啊啊」、「每套衣服鞋子都好美哦」、「這身材完美」、「是好女孩」。

大陸直播帶貨市場競爭激烈，福原愛的銷售成績其實外界評價中不算好，不過她仍持續在耕耘這塊市場。

此外，2024夏季奧林匹克運動會將於7月26日至8月11日在法國巴黎進行，早前有傳福原愛將擔任桌球賽的球評，但目前尚未有進一步的相關消息。

福原愛被發現私服疑似穿童裝。（圖／翻攝自小紅書）
福原愛被發現私服疑似穿童裝。（圖／翻攝自小紅書）

福原愛

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