我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山獨棟房開價48.8萬元 買家或須等到2053年才可入住

獨／屋崙市長盛桃遭FBI搜查 揭越裔楊氏父子贊助內幕

王菲、王一博前後腳現身 頂流熱爆機場 吸引逾1億微博閱讀量

娛樂新聞組／綜合報導
王菲以一身輕便運動裝束現身機場。（取材自微博）
王菲以一身輕便運動裝束現身機場。（取材自微博）

頂流男神王一博的高人氣，超狂粉絲陣仗，連天后王菲都看傻了眼。近日王菲與王一博搭同一航班飛往巴黎出席時裝周活動，眼見凌晨時分粉絲們仍在等待王一博，而率先抵達機場的她就不禁問，「王一博這麼晚還不到」，有網民直指她是在嘲諷對方，引起大家議論紛紛，這場「王」見「王」引來逾1億微博閱讀量。

王菲日前現身北京機場，她以T恤搭配品牌深藍色運動長褲，整體打扮簡約舒適，顯然沒有料到現場有大批媒體與粉絲守候。出境前她看見眾多粉絲沒散去，忍不住問一句「王一博這麼晚還不到？」

這個無巧不巧的狀況也讓不少粉絲直喊是「夢幻聯動」、「獅子座的王氏頂流們」、「熱心市民王菲女士」、「謝謝菲姐幫我問出來」。不過王菲這句話被網民直指像在嘲諷對方，畢竟二人是搭同一班機。

但有網民為王菲抱不平，認為她只是在關心後輩而已，以她現今地位根本不需要這樣做。另外，二人同機場出現，王菲罕提到王一博，可見他的知名度是多麼的高，雙王同場引來逾1億微博閱讀量。

隨後王一博一身黑的造型黑色衛衣與運動褲搭配，頭戴漁夫帽、腳踩黑色運動鞋，全身唯一的色彩來自焦糖色的「Puzzle」肩背包。

王一博以一身黑的機場時尚現身。（取材自微博）
王一博以一身黑的機場時尚現身。（取材自微博）

王菲 微博

上一則

賀軍翔陷桃色風暴 新戲換角…面臨求償

下一則

陳曉婚後就變了？ 陳妍希怨差很多 連主持人都心酸

延伸閱讀

大陸天后、男神「王對王」 意外引發逾億閱讀量

大陸天后、男神「王對王」 意外引發逾億閱讀量
謝霆鋒為新片練八塊肌 網讚王菲眼光好

謝霆鋒為新片練八塊肌 網讚王菲眼光好
謝霆鋒為新片練出完美「大肌肌」 網讚：王菲眼光真好…

謝霆鋒為新片練出完美「大肌肌」 網讚：王菲眼光真好…
王菲「小露性感」帶李嫣看演唱會… 網敲碗：自己開唱不是更好？

王菲「小露性感」帶李嫣看演唱會… 網敲碗：自己開唱不是更好？

熱門新聞

趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31

超人氣

更多 >
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種