陳曉婚後就變了？ 陳妍希怨差很多 連主持人都心酸

陳妍希與陳曉被爆婚姻破裂。（本報資料照片）

41歲台灣女星陳妍希2016年與大陸演員陳曉結婚，婚後育有一子，19日知名狗仔「江小宴」則爆料男方自去年底就放話淨身出戶也要離婚，目前雙方都沒有回應，其實，早在過往的節目訪談中，陳妍希被主持人詢問婚前婚後陳曉的轉變時，就苦笑表示「差很多」。

陳妍希提到，陳曉在婚前很常給一堆驚喜，不是小禮物，就是親自去劇組探班，還在她生日於房間裡撒玫瑰花瓣好浪漫，婚後就不一樣了，更無奈表示，就連自己想要個禮物，也只敢在生日當天，鼓起勇氣的問一句「要不要去看電影」，讓主持人都心酸，立刻在現場喊話，要陳曉改變，結果陳妍希僅在旁默默表示「希望他能看見」，如今看來格外諷刺，也讓網友懷疑，當時婚姻是否就真的有狀況。

事實上，過去陳曉就曾被網友調侃婚後「眼睛裡沒有光」，而當時陳妍希曾回應：「有些網友真幽默，老說陳曉眼睛裡沒有光，他是奧特曼 嗎？」更稱日子是自己在過，只要在自己的小世界穩穩當當，開心地過自己的日子，外面那些東西不重要。

21日陳妍希現身新劇開機儀式，又有她與該劇男主角周柯宇的相關話題出現，讓網友質疑婚變為了新作炒作？