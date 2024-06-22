我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山獨棟房開價48.8萬元 買家或須等到2053年才可入住

獨／屋崙市長盛桃遭FBI搜查 揭越裔楊氏父子贊助內幕

9歲攝影師掌鏡… 巨星梁朝偉「社恐」不見了

娛樂新聞組／綜合報導
笙笙鏡頭下的梁朝偉沒有平時的「社恐」。(取材自微博)
笙笙鏡頭下的梁朝偉沒有平時的「社恐」。(取材自微博)

香港男神吳彥祖近日到上海出席一系列電影節公開活動，並於社交平台分享上海之行花絮照片。引人關注的是，吳彥祖亦應邀接受少女攝影師笙笙的拍攝，他說，「能夠被9歲大的笙笙拍攝是我的榮幸！她只用菲林拍攝，並會使用不同相機及片幅。我告訴她在生涯中接受過千次拍攝，但這是肯定是最深刻的一次！」

笙笙的爸爸是一位專業攝影師，她早在5歲就獲爸爸贈送人生中的第一台相機。她和爸爸最大的興趣就是在街上隨機邀請路人當模特兒，此舉對小孩來說是一項對社交與攝影技巧的挑戰，卻練就了笙笙一身好功夫；並建立出獨特的自我攝影風格。

香港01報導，吳彥祖亦對笙笙的攝影技術讚不絕口，他說，「笙笙非常專業，懂得如何指導攝影對象。笙笙5歲的妹妹亦用她的相機，拍攝精采的側拍。」完成拍攝後，吳彥祖亦與笙笙姊妹拍照留念，從吳彥祖與兩姊妹的合照可見，吳彥祖父愛大爆發，流露親切笑容。

其實，9歲的笙笙已拍攝過無數華語電影巨星，包括國際影帝梁朝偉、劉德華、台灣男神彭于晏以及三金影后周迅。而笙笙鏡頭下的梁朝偉，不論黑白或彩色照片均展現獨特的溫柔與深情，讓人訝異的是，梁朝偉在笙笙面前竟沒有平時的「社恐」。

吳彥祖和攝影師笙笙兩姊妹拍照。(取材自微博)
吳彥祖和攝影師笙笙兩姊妹拍照。(取材自微博)

梁朝偉 香港 周迅

上一則

1個月3代言 賈玲露腹肌當品牌大使

下一則

「繁花」原聲帶回憶殺 「寶總」紅顏知己登封

延伸閱讀

9歲攝影師掌鏡… 吳彥祖洋溢滿滿父愛 這個男神「社恐」不見了

9歲攝影師掌鏡… 吳彥祖洋溢滿滿父愛 這個男神「社恐」不見了
梁朝偉歐洲拍片 劉嘉玲放閃相隨

梁朝偉歐洲拍片 劉嘉玲放閃相隨
劉嘉玲、梁朝偉甜蜜遊歐洲 為新片充電挑戰這角色

劉嘉玲、梁朝偉甜蜜遊歐洲 為新片充電挑戰這角色
梁朝偉「又在吃冰淇淋」 路人合照大讚「特別慈祥」

梁朝偉「又在吃冰淇淋」 路人合照大讚「特別慈祥」

熱門新聞

趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31

超人氣

更多 >
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種