我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

模式作案 2惡徒專搶外賣郎 班森賀已第3起

台灣新創企業來美培訓 展示智慧科技最新成果

劉亦菲「玫瑰的故事」太多吻 觀眾嫌鹹濕紛棄劇

娛樂新聞組／即時報導
劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(取材自微博)
劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(取材自微博)

大陸女星劉亦菲主演「玫瑰的故事」收視不斷飆高，劇中分別與彭冠英、林更新、霍建華、林一戀愛，並在每段戀情獲得不同啟發，其中她與飾演初戀的彭冠英兩人吻戲多到頻頻登熱搜，不少網友也認為吻戲次數太多，看起來過於鹹濕，紛紛棄劇。

「玫瑰的故事」改編自亦舒的同名小說，講述劉亦菲飾演的黃亦玫，在成長路上遇見多位男子，有靈魂伴侶、生死伴侶，也有婚後才發現價值觀不同的過客，是一部

劉亦菲在劇中與「初戀」彭冠英熱吻。(取材自微博)
劉亦菲在劇中與「初戀」彭冠英熱吻。(取材自微博)
以多重視角呈現女性愛情觀的故事。

上報報導，彭冠英在劇中與劉亦菲吻戲超多，無論何時何地兩人都可以熱吻，兩人不僅見面就會情不自禁擁吻，甚至吵架時都是以接吻作為安撫對方的武器，短短2集就可以狂吻15次，不少網友認為吻戲次數太多，看起來過於鹹濕，且與原著小說作者亦舒寫的內容也並不相符，因此部份觀眾紛紛棄劇。

對此，編劇李瀟表示：「關於吻戲多，我想說寫的不是我的、你的初戀，不是張三的，也不是李四的，是玫瑰的，這一對都擁有『大殺器』的金童玉女，除了趣味、智識相當，身體上也一定非常合，互相吸引。」不少網友紛紛讚賞李瀟回應，也認同熱戀男女互動就是如此。

劉亦菲去年與李現演出「去有風的地方」時，除了療癒的劇情、場景，2人的「窗邊吻」、「膠帶吻」、「星空吻」等親密戲多達16場。

「去有風的地方」李現(左)撲倒劉亦菲上床親吻。（翻攝自MyVideo）
「去有風的地方」李現(左)撲倒劉亦菲上床親吻。（翻攝自MyVideo）

劉亦菲 玉女

上一則

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

延伸閱讀

林更新演控制狂 被罵「9億少女的噩夢」

林更新演控制狂 被罵「9億少女的噩夢」
「狐妖」收官沒發文 楊冪挨轟「戲裡敷衍到劇外」

「狐妖」收官沒發文 楊冪挨轟「戲裡敷衍到劇外」
媽比女兒美？ 劉亦菲65歲母親生圖曝光

媽比女兒美？ 劉亦菲65歲母親生圖曝光
終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

熱門新聞

趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31

超人氣

更多 >
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種