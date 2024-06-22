劉亦菲「玫瑰的故事」太多吻 觀眾嫌鹹濕紛棄劇

劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(取材自微博)

大陸女星劉亦菲 主演「玫瑰的故事」收視不斷飆高，劇中分別與彭冠英、林更新、霍建華、林一戀愛，並在每段戀情獲得不同啟發，其中她與飾演初戀的彭冠英兩人吻戲多到頻頻登熱搜，不少網友也認為吻戲次數太多，看起來過於鹹濕，紛紛棄劇。

「玫瑰的故事」改編自亦舒的同名小說，講述劉亦菲飾演的黃亦玫，在成長路上遇見多位男子，有靈魂伴侶、生死伴侶，也有婚後才發現價值觀不同的過客，是一部 劉亦菲在劇中與「初戀」彭冠英熱吻。(取材自微博) 以多重視角呈現女性愛情觀的故事。

上報報導，彭冠英在劇中與劉亦菲吻戲超多，無論何時何地兩人都可以熱吻，兩人不僅見面就會情不自禁擁吻，甚至吵架時都是以接吻作為安撫對方的武器，短短2集就可以狂吻15次，不少網友認為吻戲次數太多，看起來過於鹹濕，且與原著小說作者亦舒寫的內容也並不相符，因此部份觀眾紛紛棄劇。

對此，編劇李瀟表示：「關於吻戲多，我想說寫的不是我的、你的初戀，不是張三的，也不是李四的，是玫瑰的，這一對都擁有『大殺器』的金童玉女 ，除了趣味、智識相當，身體上也一定非常合，互相吸引。」不少網友紛紛讚賞李瀟回應，也認同熱戀男女互動就是如此。

劉亦菲去年與李現演出「去有風的地方」時，除了療癒的劇情、場景，2人的「窗邊吻」、「膠帶吻」、「星空吻」等親密戲多達16場。