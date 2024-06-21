大陸天后、男神「王對王」 意外引發逾億閱讀量

王菲以一身輕便運動裝束現身機場。（取材自微博)

頂流男神王一博的高人氣，超狂粉絲陣仗，連天后王菲 都看傻了眼。近日王菲與王一博搭同一航班飛往巴黎出席時裝周活動，眼見凌晨時分粉絲們仍在等待王一博，而率先抵達機場的她就不禁問，「王一博這麼晚還不到」，有網民直指她是在嘲諷對方，引起大家議論紛紛，這場「王」見「王」引來逾1億微博 閱讀量。

王菲日前現身北京機場，她以黑色T恤搭配品牌深藍色運動長褲，整體打扮簡約舒適，顯然沒有料到現場有大批媒體與粉絲守候。出境前她看見眾多粉絲沒散去，忍不住問一句「王一博這麼晚還不到？」

王一博以一身黑的機場時尚現身。（取材自微博)

隨後王一博一身黑的造型黑色衛衣與運動褲搭配，頭戴漁夫帽、腳踩黑色運動鞋，全身唯一的色彩來自焦糖色的「Puzzle」肩背包。

這個無巧不巧的狀況也讓不少粉絲直喊是「夢幻聯動」、「獅子座的王氏頂流們」、「熱心市民王菲女士」、「謝謝菲姐幫我問出來」。不過王菲這句話被網民直指像在嘲諷對方，畢竟二人是搭同一班機。

但有網民為王菲抱不平，認為她只是在關心後輩而已，以她現今地位根本不需要這樣做。另外，二人同機場出現，王菲罕提到王一博，可見他的知名度是多麼的高，雙王同場引來逾1億微博閱讀量。