「繁花」原聲帶掀回憶殺 「寶總」3紅顏知己上封面

原聲專輯封面，以一張蓋有90年代郵戳的郵票做封面，呼應劇中一個關鍵綫索。（取材自微博）

香港 知名導演王家衛首次執導兼擔任監製的電視劇「繁花 」播出後大受歡迎，從故事與人物的改編到「服化道」（服裝、化妝、道具與佈景），從鏡頭語言到配樂，都引起熱議。除了炒熱劇中多個取景地點，劇中每個人物都有獨特的故事，劇中播放的懷舊金曲也再次走紅。劇集的原聲音樂專輯「繁花 The Original Music & Soundtrack of Blossoms Shanghai」亦告面世，好讓帶領聽眾沉浸式地重訪繁花之旅。

香港01報導，「繁花」原聲專輯中收錄了多首經典老歌，包括張學友1994年推出「偷心」、王菲1993年的「執迷不悔」、鄧麗君1973年的「路邊的野花不要採」、Beyond1991年發行的「光輝歲月」、草蜢1995年推出的「忘情森巴舞」等。此外，還特别收錄劇中人物所演唱的曲目，包括馬伊琍 、陳國慶、朱琳演唱的滬劇「昨夜情」其中一節「為你打開一扇窗」，陳龍演唱的「我是一隻小小鳥」。

唐嫣飾演的汪小姐，最多觀眾希望她可與寶總成為一對。（取材自微博）

據報導，原聲專輯封面，以一張蓋有90年代郵戳的郵票做封面，與劇中集郵册相呼應。整套專輯由三張CD構成，分别從三位女主角「玲子」、「汪小姐」、「李李」視角展開，而三張封面照片均是首次公開的珍貴劇照。專輯精心挑選劇中的經典對白，配合陳勳奇的配樂，以及多首為人所津津樂道的年代金曲，帶領聽眾重溫90年代上海風情。

馬伊琍飾演的玲子，一直為寶總默默付出。（取材自微博）

另外，「繁花」中啟用多位新生代歌手全新演繹經典老歌，都有收錄在內，包括曾比特演唱的「再回首」、「一生何求」，阿细演唱的「赤的疑惑」及周子涵演唱的「夜風中」，讓這些金曲得以跨時代傳頌，展現出新的生命力。