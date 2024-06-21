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陳曉瘋被傳婚變 網友揪3疑點：他忘不掉趙麗穎

娛樂新聞組／綜合報導
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳妍希近日被爆出與陳曉婚姻出現裂痕，消息一出，兩人近年互動很快被網友翻出，發現陳曉待在劇組不回家長達半年，陳妍希也被拍到獨自帶孩子過「偽單親」生活，也沒有去探老公的班。不過婚變傳聞爆發後，不少人回憶起陳曉與趙麗穎過去的緋聞微博上有網友整理出三大疑點，質疑陳曉是否忘不了趙麗穎。

陳曉與趙麗穎在2011年至2012年拍攝「陸貞傳奇」傳出緋聞，除了被拍到互動親暱，也頻繁在社群上互動。不過兩人後來都各自嫁娶，而趙麗穎在2021年與馮紹峰離婚。

微博網友指出，陳曉與趙麗穎分別在「神鵰俠侶」中飾演楊康與穆念慈，當時趙麗穎曾轉發陳曉的貼文，並寫道：「你說吧，讓我等多久？一生一世夠不夠？」應是兩人最後一次在微博互動。之後「神鵰俠侶」拍完一年後，陳曉與陳妍希在宣傳期交往，陳妍希後來在節目上說陳曉見她第一面，就說自己適合當老婆。

兩人交往幾個月後，陳曉在機場被拍到喝醉酒痛哭，當時是他與陳妍希在籌備婚禮階段，引起不少人遐想。後來陳曉對外澄清，自己是因為錄歌曲錄得太投入並否認喝醉。2020年，編劇于正於微博發文透露正在著手時裝劇，內容採材真實故事，其內容人物都影射了陳曉與趙麗穎，讓不少網友浮想聯翩，綜合上述三人互動及時間，猜測陳曉至今可能仍未完全忘掉趙麗穎。

趙麗穎 微博 緋聞

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