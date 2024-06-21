陳曉瘋被傳婚變 網友揪3疑點：他忘不掉趙麗穎

陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳妍希近日被爆出與陳曉婚姻出現裂痕，消息一出，兩人近年互動很快被網友翻出，發現陳曉待在劇組不回家長達半年，陳妍希也被拍到獨自帶孩子過「偽單親」生活，也沒有去探老公的班。不過婚變傳聞爆發後，不少人回憶起陳曉與趙麗穎 過去的緋聞 ，微博 上有網友整理出三大疑點，質疑陳曉是否忘不了趙麗穎。

陳曉與趙麗穎在2011年至2012年拍攝「陸貞傳奇」傳出緋聞，除了被拍到互動親暱，也頻繁在社群上互動。不過兩人後來都各自嫁娶，而趙麗穎在2021年與馮紹峰離婚。

微博網友指出，陳曉與趙麗穎分別在「神鵰俠侶」中飾演楊康與穆念慈，當時趙麗穎曾轉發陳曉的貼文，並寫道：「你說吧，讓我等多久？一生一世夠不夠？」應是兩人最後一次在微博互動。之後「神鵰俠侶」拍完一年後，陳曉與陳妍希在宣傳期交往，陳妍希後來在節目上說陳曉見她第一面，就說自己適合當老婆。

兩人交往幾個月後，陳曉在機場被拍到喝醉酒痛哭，當時是他與陳妍希在籌備婚禮階段，引起不少人遐想。後來陳曉對外澄清，自己是因為錄歌曲錄得太投入並否認喝醉。2020年，編劇于正於微博發文透露正在著手時裝劇，內容採材真實故事，其內容人物都影射了陳曉與趙麗穎，讓不少網友浮想聯翩，綜合上述三人互動及時間，猜測陳曉至今可能仍未完全忘掉趙麗穎。