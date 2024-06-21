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林更新演控制狂 被罵「9億少女的噩夢」

娛樂新聞組／綜合報導
林更新原是溫和可靠的學長，但婚後變成控制狂。(取材自微博)
林更新原是溫和可靠的學長，但婚後變成控制狂。(取材自微博)

神仙姐姐劉亦菲主演電視劇「玫瑰的故事」開播後話題不斷，除了她在劇中的絕美穿搭引起網友討論，「玫瑰」的四段感情也備受關注。其中，林更新飾演的方協文，和玫瑰有過一段婚姻，但這位「前夫哥」是個大男人、控制狂，讓網友大嘆，沒想到有一天，「9億少女的夢會變成9億少女的『噩夢』」。

36歲的林更新外型高大帥氣，被封為「9億少女的夢」，他前段時間憑藉古裝劇「與鳳行」人氣急升，近日參演的「玫瑰的故事」播出，他在劇中飾演劉亦菲的第二段戀情主角方協文。劇中，方協文原是溫和可靠的學長，但婚後完全變了一個人，試圖把玫瑰困在家中，並逼著她生二胎，窒息的愛讓兩人最終離婚收場。

「玫瑰的故事」播出的這段時間，林更新毫不意外成為全網攻擊焦點，他在微博上曬出與朋友的聊天紀錄，包括，「我都想打你了」、「拉黑吧」、「你有沒有心」、「太欠抽了」，一向擅長懟粉絲的林更新，面對排倒海的攻擊，直接表示「徹底破防」。

還有網友說，「林更新的代入感太強了，上回這麼強還是容嬤嬤」，不過也有人說，「一邊罵一邊誇你帥」。

此外，網上近日流傳林更新被刪除的「淋雨哭戲名場面」，讓不少網友看了痛批，「只能說把林更新哭戲刪了的人，真的很沒品。」劇中，方協文在公司上班時，工作出了問題，他不想讓下屬背黑鍋，所以自己引咎辭職，而他走在回家的路上，邊淋雨邊哭，整段戲份沒有一句台詞，但仍能感受到他內心的悲痛糾結。

劉亦菲 微博

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