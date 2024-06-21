楊超越被讚美過吳謹言 客串「墨雨雲間」意外火了

有網友說，楊超越(左)比女主角吳謹言還美。(取材自微博)

憑藉選秀節目「創造101」第三名成為女團「火箭少女101」楊超越，出道以來話題不斷，近年演過不少電視劇的她，演技一直備受爭議；沒想到的是，楊超越近日因為熱播劇「墨雨雲間」火了，她在劇中客串紅顏薄命的姜梨，「破碎感」的哭戲圈粉無數，還有人說她「美過主角吳謹言」。

「墨雨雲間」描述淮鄉第一才女薛芳菲遭夫家陷害險死，機緣巧合之下以相國千金姜梨身分重回世人眼前，展開復仇計畫。楊超越飾演的正是相國千金姜梨，但她第一集就香消玉殞，由吳謹言飾演的「薛芳菲」頂替身分，重返姜家為她討回公道。

楊超越在劇中的哭戲被指充滿「破碎感」，尤其在梨花花瓣飄落的氛圍下，隔著螢幕都讓人感到心疼。她的戲分雖然不多，但每一次露臉都給人留下深刻印象，可說是一次非常成功的客串，並意外收穫不少好評。

據悉，楊超越近幾年演過的古裝劇包括「說英雄誰是英雄」、「重紫」、「七時吉祥」，但口碑並不佳，搭檔丁禹兮主演的「七時吉祥」，甚至被批演技不佳，拖累整個劇組，還有網友批她，「紅得太容易了，對角色沒有敬畏感」。