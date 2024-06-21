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9歲攝影師掌鏡… 吳彥祖洋溢滿滿父愛 這個男神「社恐」不見了

娛樂新聞組／即時報導
笙笙鏡頭下的梁朝偉沒有平時的「社恐」。(取材自微博)
笙笙鏡頭下的梁朝偉沒有平時的「社恐」。(取材自微博)

香港男神吳彥祖近日到上海出席一系列電影節公開活動，並於社交平台分享上海之行花絮照片。引人關注的是，吳彥祖亦應邀接受少女攝影師笙笙的拍攝，他說，「能夠被9歲大的笙笙拍攝是我的榮幸！她只用菲林拍攝，並會使用不同相機及片幅。我告訴她在生涯中接受過千次拍攝，但這是肯定是最深刻的一次！」

笙笙的爸爸是一位專業攝影師的女兒，她早在5歲就獲爸爸贈送人生中的第一台相機。她和爸爸最大的興趣就是在街上隨機邀請路人當模特兒，此舉對小孩來說是一項對社交與攝影技巧的挑戰，卻練就了笙笙一身好功夫。並建立出獨特的自我攝影風格。

香港01報導，吳彥祖亦對笙笙的攝影技術讚不絕口，他說，「笙笙非常專業，懂得如何指導攝影對象。笙笙5歲的妹妹亦用她的相機，拍攝精彩的側拍。」完成拍攝後，吳彥祖亦與笙笙姊妹拍照留念，從吳彥祖與兩姊妹的合照可見，吳彥祖父愛大爆發，流露親切笑容。

其實，9歲的笙笙已拍攝過無數華語電影巨星，包括國際影帝梁朝偉、劉德華、台灣男神彭于晏以及三金影后周迅。而笙笙鏡頭下的梁朝偉，不論黑白或彩色照片均展現獨特的溫柔與深情，讓人訝異的是，梁朝偉在笙笙面前竟沒有平時的「社恐」。

吳彥祖和攝影師笙笙兩姊妹拍照。(取材自微博)
吳彥祖和攝影師笙笙兩姊妹拍照。(取材自微博)

梁朝偉 香港 周迅

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