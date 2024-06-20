王星越小吳謹言11歲 于正：差點演不成「肅國公」

吳謹言和王星越雖有著11歲年齡差，但依舊CP感十足。(取材自微博)

「復仇女王」吳謹言新劇「墨雨雲間」自開播後話題不斷，捧紅劇中一票演員，其中飾演男主角「肅國公」蕭蘅的王星越也跟著暴紅，但近日網上卻傳出「肅國公」一角其實被兩位男神拒絕過，針對傳聞，于正親自闢謠。

網傳男星張雲龍為了「狐妖小紅娘竹業篇」而推了「墨雨雲間」，曾舜希則是被傳聽了粉絲意見，覺得角色不亮眼而拒絕了，但雙粉絲都為偶像駁斥傳聞，表示張雲龍無深度接觸，曾舜希則已有新劇「臨江仙」拍攝中，且該劇也是于正的劇。

張雲龍傳為了「狐妖小紅娘竹業篇」推了「墨雨雲間」。(取材自微博)

曾舜希被爆覺得角色不亮眼拒絕了「墨雨雲間」。(取材自微博)

對於傳聞，于正也親自發文回應「拒演傳聞」，直言，「首先你們想，以我的性格，要是拒演我的戲，放我鴿子，我怎麽可能再合作？不可能吧！所以這個謠言就不攻自破了。」于正文中未直接點名，不過他透露， 一位顯然有合作，另一位屬於關係不錯的朋友，也在謀求合作中，為2人闢謠。于正也坦言，有演員確實因為其他戲要拍，無法參加而放棄，但他認為一切都是最好的安排，無需去深究誰拒演。

不過，于正也透露，「確實在籌備期間有演員在考慮範圍內，我也很愧疚，因為倆孩子的年齡差所以找了別人，然後又不甘心，都是我的錯」。

據悉，33歲的吳謹言和22歲的王星越有著11歲的年齡差，但兩人在劇中CP感十足，私毫不違和。

此外，另有消息稱，于正對於「墨雨雲間」一點也不重視，更重視的是還沒定檔的「五福臨門」，對此，于正也闢謠，「有些行銷號就是喜歡挑撥是非，老是比較我家各個演員引戰就不說了，還比較每一部劇在我心中的位置，彷彿好的都與我無關，不好的才是我看重的」。

于是還稱，，自己也是擋刀慣了，無所謂，今後會把精力放在創作上。