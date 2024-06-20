吳彥祖曬照悼亡父 網聚焦臉上長東西 驚男神曾是痘痘男

吳彥祖分享學生時期與父親的合照，於父親節悼念亡父。（取材自Instagram）

49歲香港 男星吳彥祖在社群PO出學生時代與爸爸的合照，緬懷過世兩年的父親，不過許多網友反將焦點擺在他滿臉的痘痘上。

吳彥祖近日放上學生時代與爸爸的同框照，照片中，父子穿著筆挺的西裝，吳彥祖將手搭在爸爸的肩膀上，爸爸也摟著兒子的腰，感情十分緊密。當年的吳彥祖就長得英俊瀟灑，有明星氣息，但網友發現，吳彥祖臉上長了好幾顆痘痘，忍不住驚呼：「居然還有青春痘，so real，但還是這麼帥」、「真是青春痘也擋不住的帥啊」、「原來吳彥祖也長痘痘」。

吳彥祖上月也PO多年前與媽媽的合影，感性地寫下：「媽媽離開我已經快十年了，但我仍然每天都想念她。祝天下所有媽媽母親節 快樂！媽媽母親節快樂！愛你！」照片中，吳彥祖戴著眼鏡也無損顏值，五官立體、深邃，且身材高大挺拔，完全是老天賞飯吃。

吳彥祖不僅得過金馬最佳男配角獎，還有一張帥 臉，曾與金城武、古天樂、陳冠希齊名為香港四大美男。他的演技曾被批評，有人指吳彥祖都帥成這樣了，根本不需要演技，這正是吳彥祖最害怕聽到的答案。他不只一次在不同場合表示，並不覺得自己多帥，也不願多談自己的外表，「長相是我無法決定的，『好看』是大家形容的，我只是個普通演員。」