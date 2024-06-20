鞠婧禕「被續約」 粉絲批公司「像綁架」

女星鞠婧禕爆合約糾紛。（取材自微博）

大陸鞠婧禕以女團SNH48成員出道，單飛後重心轉往戲劇，出演包括「芸汐傳」、「新白娘子傳奇」、「如意芳霏」等劇，她2013出道至今一直為經紀公司「絲芭傳媒」旗下藝人，但近期爆合約糾紛，她在不知情之下「被續約」，甚至個人工作室的官方社群帳號也被偷改密碼，只能透過助理帳號代為發聲。

「噓！星聞」報導，鞠婧禕18日才正式邁入30歲，同日中午卻突然於微博 發出2個問號，原來是經紀公司「絲芭傳媒」發文祝賀鞠婧禕生日之際，還公告將展開第二階段的合作，表示仍將作為鞠婧禕的經紀公司打理她的演藝事業。不過鞠婧禕實際上並無續約意願，她親自發文，表示早已明確向公司傳達約滿不續的決定，對於被公告續約內容中提到「補協議條款、第二階段合作」一事毫不知情。

而在鞠婧禕回應合約一事後，絲芭傳媒則發文稱公司確認該補充內容為鞠婧禕本人於2018年9月10日簽屬，且在公司此前亦明確告知鞠婧禕補充協議的具體內容，確認她收到相關告知，所以鞠婧禕單方面告知解約是不具法律效力的，但鞠婧禕個人工作室透過助理號否認公司說法，表示鞠婧禕從未見過也未被要求簽屬補充協議，還有粉絲指出當天鞠婧禕從國外飛上海後直接轉機回成都，根本沒去過公司簽約。

而鞠婧禕今透過私下小號發文「相信我 陪著我」，還表示今年生日和大家一起過很開心，讓粉絲也紛紛留言「我們一起走」、「我們一直在」、「支持鞠婧禕」、「鞠婧禕在哪我們就在哪」、「請絲芭停止製造輿論逼迫藝人續約」、「絲芭擅自利用前期法院也不曾支持的補充協議捏造續約事項，企圖綁架藝人，實屬無賴行為」。