謝霆鋒為新片練出完美「大肌肌」 網讚：王菲眼光真好…

謝霆鋒的好身材引得網友讚，「王菲的眼光真好」。(取材自微博)

由邱禮濤執導，謝霆鋒 、張學友、林嘉欣、劉雅瑟演的電影「海關戰線」即將上映，據悉，這是謝霆鋒首次身兼男主角及動作指導。而謝霆鋒為了演出完美，特地從一年前開始健身，近日，他的最新寫真曝光，只見他大秀完美8塊肌，有網友看了大讚「王菲 眼光真好」。

香港 01報導，謝霆鋒首次身兼男主角及動作指導，自然對「海關戰線」嚴陣以待，他早在電影開拍一年前，就積極健身，有計畫地打造完美體態。在正式開機前，謝霆鋒特地拍下這組陽剛味十足的寫真，顯而易見，經過一輪健身、打拳等地獄式特訓，以及嚴格監控飲食，謝霆鋒的體態已達巔峰水平。

有網友看了大讚，「簡直是滿滿的荷爾蒙」、「謝霆鋒真的好自律啊」、「好想要用手感受一下」，還有網友羨慕天后王菲，「謝霆鋒能唱能跳能演還會經商存錢，還帥，王菲的眼光真好」。

謝霆鋒坦言，這次確實是他對身材要求比較高的一部電影，「主題有關紀律部隊，一定要以最佳狀態上陣。我對自己的身體狀態落下最高要求，無論飲食、練拳、健身，我都嚴謹了一些。」