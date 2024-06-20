我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

酷暑延續 紐約4成納涼中心「六月節」閉門

堵車費停徵 MTA停建新地鐵線

謝霆鋒為新片練出完美「大肌肌」 網讚：王菲眼光真好…

娛樂新聞組／即時報導
謝霆鋒的好身材引得網友讚，「王菲的眼光真好」。(取材自微博)
謝霆鋒的好身材引得網友讚，「王菲的眼光真好」。(取材自微博)

由邱禮濤執導，謝霆鋒、張學友、林嘉欣、劉雅瑟演的電影「海關戰線」即將上映，據悉，這是謝霆鋒首次身兼男主角及動作指導。而謝霆鋒為了演出完美，特地從一年前開始健身，近日，他的最新寫真曝光，只見他大秀完美8塊肌，有網友看了大讚「王菲眼光真好」。

香港01報導，謝霆鋒首次身兼男主角及動作指導，自然對「海關戰線」嚴陣以待，他早在電影開拍一年前，就積極健身，有計畫地打造完美體態。在正式開機前，謝霆鋒特地拍下這組陽剛味十足的寫真，顯而易見，經過一輪健身、打拳等地獄式特訓，以及嚴格監控飲食，謝霆鋒的體態已達巔峰水平。

有網友看了大讚，「簡直是滿滿的荷爾蒙」、「謝霆鋒真的好自律啊」、「好想要用手感受一下」，還有網友羨慕天后王菲，「謝霆鋒能唱能跳能演還會經商存錢，還帥，王菲的眼光真好」。

謝霆鋒坦言，這次確實是他對身材要求比較高的一部電影，「主題有關紀律部隊，一定要以最佳狀態上陣。我對自己的身體狀態落下最高要求，無論飲食、練拳、健身，我都嚴謹了一些。」

謝霆鋒還說，「海關戰線」有很多夜戲，連續通宵了3個星期，面對消夜美食，他只好採取忍字訣，才能保持完美體態。

謝霆鋒練出完美八塊肌。(取材自微博)
謝霆鋒練出完美八塊肌。(取材自微博)

謝霆鋒 王菲 香港

上一則

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

延伸閱讀

王菲「小露性感」帶李嫣看演唱會… 網敲碗：自己開唱不是更好？

王菲「小露性感」帶李嫣看演唱會… 網敲碗：自己開唱不是更好？
謝霆鋒爸曾交小49歲嫩妹 分手給2000萬港幣青春損失費

謝霆鋒爸曾交小49歲嫩妹 分手給2000萬港幣青春損失費
謝霆鋒百億身價「乾女兒」嫁人 他現身豪門婚禮送祝福

謝霆鋒百億身價「乾女兒」嫁人 他現身豪門婚禮送祝福
謝霆鋒現身乾女兒婚禮 新人超狂背景曝光

謝霆鋒現身乾女兒婚禮 新人超狂背景曝光

熱門新聞

趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
李明依出席「戒菸就贏」比賽頒獎典禮。記者沈昱嘉／攝影

李明依揭狄鶯管教孫安佐內幕 當年被她嗆「不懂教孩子」

2024-06-16 13:07

超人氣

更多 >
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡

房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡
連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品